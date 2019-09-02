Поклонская ответила на новости о разводе

Ранее муж Поклонской, экс-глава аппарата российского омбудсмена Иван Соловьев рассказал РИА Новости о расставании с супругой. Он объяснил разрыв тем, что «два лидера в одной семье — гремучая смесь».

Поклонская свою версию разрыва озвучивать не стала.

«Вот пусть супруг и комментирует дальше. Я эту тему не обсуждаю», — заявила она.

Соловьев рассказывал, что в его семейной жизни на первый план вышли «безжалостные реалии» в виде прагматизма, карьеризма и «готовности с легкостью предать все». По его словам, он предоставил Поклонской возможность самой выбрать дальнейший путь и расставить приоритеты.

«Два лидера в одной семье — гремучая смесь, которая вряд ли когда-либо могла устаканиться. Один красивый, другой очень красивый. Один умный, другой очень умный. Один целеустремленный, другой очень сильно целеустремленный», — заявил Соловьев.