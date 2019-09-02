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Поклонская ответила на новости о разводе 

Рамблер 6 часов назад
Поклонская ответила на новости о разводе
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская отказалась комментировать информацию о разрыве с мужем. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».
Ранее муж Поклонской, экс-глава аппарата российского омбудсмена Иван Соловьев рассказал РИА Новости о расставании с супругой. Он объяснил разрыв тем, что «два лидера в одной семье — гремучая смесь».
Поклонская свою версию разрыва озвучивать не стала.
«Вот пусть супруг и комментирует дальше. Я эту тему не обсуждаю», — заявила она.
Соловьев рассказывал, что в его семейной жизни на первый план вышли «безжалостные реалии» в виде прагматизма, карьеризма и «готовности с легкостью предать все». По его словам, он предоставил Поклонской возможность самой выбрать дальнейший путь и расставить приоритеты.
«Два лидера в одной семье — гремучая смесь, которая вряд ли когда-либо могла устаканиться. Один красивый, другой очень красивый. Один умный, другой очень умный. Один целеустремленный, другой очень сильно целеустремленный», — заявил Соловьев.
Свадьба Соловьева и Поклонской состоялась в августе прошлого года в Крыму. В августе этого года депутат сообщила РИА Новости о «радикальных» переменах в личной жизни, которые перестанут быть тайными только после публикации ее декларации о доходах.
Комментарии7
Общество , Иван Соловьев , Наталья Поклонская , Госдума , РИА Новости , Республика Крым
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