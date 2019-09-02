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Бывшего директора ЦУМа лишили жилья на Рублевке 

Lenta.ru + ещё 1 3 часа назад
Бывшего директора ЦУМа лишили жилья на Рублевке
Фото: страница Даниила Берга в Facebook
Даниила Берга, дизайнера и бывшего креативного директора московского ЦУМа, со скандалом выселили из дорогого особняка, расположенного на так называемой Рублевке, в деревне Дунино Одинцовского района Подмосковья. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Мужчина с марта 2019-го проживал в доме, арендованном у бизнесмена Андрея Годзинского, вместе с друзьями — фотографом Олегом Ерошиным, моделью Кристиной Патрахиной и ее девушкой Ириной. Ссора между собственником и жильцами разгорелась в июне: Годзинский якобы начал писать в мессенджеры и электронную почту жильцов сообщения оскорбительного содержания.
В последующие недели скандал усугубился. «Дом, который снял обратившийся в полицию 47-летний Даниил Берг, располагается на участке недалеко от дома хозяев, — рассказал источник издания в правоохранительных органах. — На территорию было два въезда — хозяйский и гостевой, для арендаторов. В июне хозяин коттеджа Андрей Годзинский заварил гостевые ворота и буквально перекрыл арендаторам доступ к дому».
Бизнесмен обвинил Берга и его друзей в нарушении правил проживания. Затем обе стороны начали жаловаться друг на друга в полицию. Закончилось все скандалом: дизайнер и его товарищи решили покинуть коттедж по доброй воле, но явившись за личными вещами, обнаружили, что вход на участок полностью заблокирован. В конфликт пришлось вмешаться полицейским: участковый убедил Годзинского пустить на территорию только Берга.
Бывшему директору ЦУМа пришлось собирать все вещи самостоятельно. Кроме того, арендодатель отказался возвращать ему залог — 140 тысяч рублей. По данным «Комсомольской правды», ранее Годзинский таким же образом выселил предыдущих жильцов. Выгнанные арендаторы и Даниил Берг рассматривают возможность подачи совместного иска в отношении бизнесмена.
Берг проработал в ЦУМе около 17 лет, а затем запустил собственный модный бренд. Он был соратником скончавшейся в минувшем августе Аллы Вербер — фэшн-директора универмага.
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Общество , Алла Вербер , ЦУМ , МВД
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