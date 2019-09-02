Бывший президент Крыма попал в кому

Первый президент Крыма Юрий Мешков перенес инсульт и находится в состоянии искусственной комы. Об этом изданию «Крым. Реалии» сообщил общественный активист Сергей Акимов.

По его словам, Мешкова отправили на лечение в Турцию

«Его ввели в искусственную кому. Сегодня в 11:00 по московскому времени его должны начать из нее выводить. А как дальше будет — посмотрим», — сказал Акимов.

Дочь Мешкова Марианна подтвердила информацию об инсульте отца. На своей странице в Facebook она сообщила, что политик может не дожить до утра.

«Если чудом выживет, то останется инвалидом на всю жизнь», — написала Мешкова.

Юрий Мешков — первый и единственный президент республики Крым. В 1994 году на выборах президента Крыма за представителя блока «Россия» проголосовали 72,9 процента избирателей. Глава республики объявил курс на интеграцию с Россией, перевел полуостров на московское время, пообещал жителям российское гражданство и военно-политический союз с Москвой. Также в Крыму провели референдум о возвращении республике широкой автономии. Тогда 83 процента жителей полуострова поддержали проект Мешкова.