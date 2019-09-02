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Бывший президент Крыма попал в кому 

Lenta.ru 50 минут назад
Первый президент Крыма Юрий Мешков перенес инсульт и находится в состоянии искусственной комы. Об этом изданию «Крым. Реалии» сообщил общественный активист Сергей Акимов.
По его словам, Мешкова отправили на лечение в Турцию.
«Его ввели в искусственную кому. Сегодня в 11:00 по московскому времени его должны начать из нее выводить. А как дальше будет — посмотрим», — сказал Акимов.
Дочь Мешкова Марианна подтвердила информацию об инсульте отца. На своей странице в Facebook она сообщила, что политик может не дожить до утра.
«Если чудом выживет, то останется инвалидом на всю жизнь», — написала Мешкова.
Юрий Мешков — первый и единственный президент республики Крым. В 1994 году на выборах президента Крыма за представителя блока «Россия» проголосовали 72,9 процента избирателей. Глава республики объявил курс на интеграцию с Россией, перевел полуостров на московское время, пообещал жителям российское гражданство и военно-политический союз с Москвой. Также в Крыму провели референдум о возвращении республике широкой автономии. Тогда 83 процента жителей полуострова поддержали проект Мешкова.
В марте 1995 года Верховная Рада Украины в одностороннем порядке отменила действие крымской конституции и упразднила пост президента. Фактически Крым приравняли к остальным регионам Украины, полностью лишив полуостров суверенитета. Мешкова отстранили от должности, после чего он переехал в Москву.
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Комментарии3
Общество , Видео , Верховная Рада , Республика Крым , Турция
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