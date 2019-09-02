Путин ответил на жалобу жительницы Тулуна

Путин отреагировал на жалобу жительницы Тулуна

В июне Тулун стал эпицентром наводнения в Иркутской области. Сегодня Путин посетил город. После запланированного посещения школы №6 глава государства спонтанно пообщался с местными жителями возле нее.

Одна из них попросила президента сделать так, чтобы покинувшие Тулун люди позавидовали тем, кто остался. Одним из способов добиться этого женщина назвала строительство инфекционной больницы.

Путин ответил, что надо подумать, нужна ли подобная больница именно в Тулуне, или она может быть построена в другом населенном пункте области. Собеседница заявила ему на это, что больница нужна именно в Тулуне, так как по причине плачевного состояния той, что там уже есть, его покидают врачи.