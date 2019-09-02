Россияне отреагировали на развод Поклонской

Новость о расставании депутата Госдумы Натальи Поклонской с мужем вызвала активные обсуждения среди интернет-пользователей. Они попыталась угадать настоящую причину разрыва.

«Кто мог помешать им. Опять он? Царь?» — написал Yury Kopylov (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

Другие комментаторы предположили, что Поклонская оказалась «слишком сильной женщиной».

«Тяжко ежели жена рубит правду матку в глаза», — заявил Велиор Кустов.

«Ибо нечего связываться с «яжеженщина» «сильнаяигезависимая», таких надо сразу лесом слать», — добавил Слава Александрович.

Некоторые комментаторы предположили, что расставание может быть связано с религией.

«Зря он запретил ей ездить в Екатеринбург к батюшке исповедоваться, такие вещи запрещать нельзя, можно убеждать. А то что сейчас мол время другое, то да сё — это не убедительно. Первый блин комом — все нормально …» — написал Antonius Marcus.

«Наталия специфическая девушка и поладить с ней по силам далеко не каждому мужчине», — предположил Владислав Ставцев.

Свадьба Соловьева и Поклонской состоялась в августе прошлого года в Крыму. В августе этого года депутат сообщила РИА Новости о «радикальных» переменах в личной жизни, которые перестанут быть тайной только после публикации ее декларации о доходах.

Позже о расставании рассказал Соловьев. Он говорил, что в его семейной жизни на первый план вышли «безжалостные реалии» в виде прагматизма, карьеризма и «готовности с легкостью предать все». По его словам, он предоставил Поклонской возможность самой выбрать дальнейший путь и расставить приоритеты. Депутат свою версию разрыва озвучивать не стала, заявив, что «пусть супруг и комментирует дальше».