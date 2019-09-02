Муж Поклонской объявил о разрыве с ней

По данным агентства, ранее Наталья Поклонская сообщила, что в ее личной жизни произошли «радикальные изменения», о которых она «не считает нужным отчитываться публично».

«Могу сказать, что на деле ничего тайного и уж тем более радикального нет. Два лидера в одной семье — гремучая смесь, которая вряд ли когда-либо могла устаканиться. Один красивый, другой очень красивый. Один умный, другой очень умный. Один целеустремленный, другой очень сильно целеустремленный. Конечно, самая превосходная степень здесь относится к даме…», — заявил Соловьев.

При этом Соловьев отметил, что предоставил свой жене самой выбрать дальнейший путь и расставлять приоритеты.

«Она свой выбор сделала. Как это было исполнено — уже ее личное дело, а также ее совести и воспитания. (…) Никогда не напрашивался ни к кому под крыло и уж тем более не строил карьеру на глубоко личных отношениях», — сказал он, подчеркнув, что ему «в целом нечего стыдиться и не в чем себя упрекнуть».