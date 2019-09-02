Следующий конкурс «Лидеры России» стартует в октябре

Третий конкурс управленцев "Лидеры России" претерпит некоторые изменения и начнется в октябре. Об этом рассказал в понедельник руководитель проекта, гендиректор автономной некоммерческой организации (АНО) " Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров после завершения восхождения победителей конкурса прошлого года на Эльбрус.

"Сейчас идет работа с экспертным советом и с наблюдательным советом конкурса. Мы планируем в октябре стартовать, до конца года провести заочные испытания и уже после Нового года — очные этапы", — сказал Комиссаров.

Он добавил, что правила конкурса будут частично изменены, но не раскрыл подробностей. "Мы позднее расскажем о новых правилах. Могу сказать, что точно будут в этом году изменения. Думаю, что конкурс станет еще более интересным", — подчеркнул руководитель конкурса.

Комиссаров принял участие в восхождении на вершину Эльбруса вместе с победителями второго конкурса. Он также принял участие в спасении 17-летнего школьника, которого участники экспедиции обнаружили на вершине.

В пресс-службе АНО "Россия — страна возможностей" напомнили, что восхождение победителей конкурса на вершину становится традицией: в прошлом году на вершину поднимались победители первого конкурса "Лидеры России", которые во время экспедиции заявили о создании клуба "Эльбрус".

О конкурсе

Конкурс "Лидеры России" является флагманским проектом платформы "Россия — страна возможностей". Она была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина . Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана автономная некоммерческая организация, носящая такое же название.

Первый конкурс "Лидеры России" стартовал в октябре 2017 года, заявки на участие в нем подали почти 200 тыс. человек. Победителями тогда стали 103 человека, более 80 участников получили кадровые назначения на высокие посты.

Второй конкурс "Лидеры России" начался 10 октября 2018 года, более 227 тыс. человек подали заявки для регистрации. Конкурс стал международным, заявки на участие приш