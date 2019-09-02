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«Все это подозрительно»: россияне высказались о смерти девушки в Турции 

Рамблер 8 часов назад
«Все это подозрительно»: россияне высказались о смерти девушки в Турции
Фото: ТАСС
50% россиян, принявших участие в опросе Аналитической службы Рамблера, верят в то, что врачи могли изъять органы погибшей в Турции россиянки для своих медицинских целей. Им эта история кажется очень подозрительной, ведь помогать девушке врачи не очень спешили.
35% опрошенных считают, что такого не могло произойти. По их мнению, с родителями этот вопрос абсолютно точно бы согласовали.
15% проголосовавших ничего не могут сказать по этому поводу, ведь догадки — это одно, а правду мы пока знать не можем.
Всего в опросе приняли участие 8 563 человека.
В частной клинике в Турции скончалась 16-летняя россиянка. Родители девушки винят в этом врачей — по их словам, медики не оказывали ребенку помощь на протяжении девяти часов. Сердце девочки остановилось дважды, второй клинической смерти она не пережила. На данный момент результатов вскрытия еще нет, однако родители девушки уже высказали предположение: их дочери позволили умереть ради трансплантации органов.
Комментарии
Общество , Турция
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