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В Росстате назвали долю работающих женщин в России 

RT на русском + ещё 23 9 часов назад
Названа доля работающих женщин в России
Фото: ТАСС
В России в 2018 году были трудоустроены 53,2% женщин, при том что занятость мужчин составила 67,8%. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики.
В Росстате сообщили, что в целом в России работает 59,8% населения в возрасте старше 15 лет.
При этом уровень безработицы, согласно данным за 2018 год, составлял 4,8% от численности рабочей силы. Отмечается, что среди женщин этот показатель достигал 4,7%, а среди мужчин — 4,9%.
В апреле RT со ссылкой на данные Росстата сообщал, в каких российских регионах в 2018 году была зарегистрирована самая большая доля трудоустроенной молодёжи.
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Общество , Социология , Росстат , РИА Новости
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