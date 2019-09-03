Названа доля работающих женщин в России

В Росстате назвали долю работающих женщин в России

России в 2018 году были трудоустроены 53,2% женщин, при том что занятость мужчин составила 67,8%. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики

В Росстате сообщили, что в целом в России работает 59,8% населения в возрасте старше 15 лет.

При этом уровень безработицы, согласно данным за 2018 год, составлял 4,8% от численности рабочей силы. Отмечается, что среди женщин этот показатель достигал 4,7%, а среди мужчин — 4,9%.

В апреле RT со ссылкой на данные Росстата сообщал, в каких российских регионах в 2018 году была зарегистрирована самая большая доля трудоустроенной молодёжи.