Госдеп США подготовит «правильных» журналистов в России

Опубликованы свидетельства подготовки Госдепом «правильных» журналистов в России

В июне 2019 году Госдепартаментом США был объявлен грантовый конкурс на сумму порядка 10 млн рублей (150 тыс. долларов) на организацию Летней школы журналистов в России . Исполнитель — американское НКО и вуз США , который выиграет грант. Победителя объявят 30 сентября 2019 года, пишут СМИ.

В качестве заявителя конкурса выступил отдел по связям с общественностью посольства США в Москве , который организует трехнедельную школу-интенсив для российских журналистов. Она состоится летом 2020 года, сообщает telegra.ph.

В описании гранта сообщается, что к участию планируется привлечь молодых специалистов 20-30 лет из Москвы и других регионов, которые предварительно должны пройти открытый конкурс. Предпочтение также будет отдаваться студентам-журналистам из государственных вузов и журналистам с опытом работы в российских СМИ и в США.

Сообщается, что на занятиях американские преподаватели будут рассказывать об основах «западной журналистики»: вопросах этики, подборки источников, фактчекинге, которые, по заявлению организаторов, якобы зачастую отсутствуют в российской журналистике.

Также в рамках школы планируется проведение встреч участников с западными и российскими журналистами, которые расскажут про источники, которые можно использовать при подготовке своих материалов. При этом, точная программа будет составлена совместно грантополучателем и американским посольством.