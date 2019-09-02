Сталина назвали «самым тупым и бездарным полководцем»

Блогер Юрий Хованский назвал советского вождя Иосифа Сталина «самым бездарным полководцем в истории России ». Ряд оскорбительных высказываний в сторону легендарного политика Хованский опубликовал в Twitter.

«Официально заявляю: Сталин — самый тупой и бездарный полководец в истории России», — заявил блогер, указывая, что пришел к такому выводу после просмотра «документалок» про Великую Отечественную войну.

В других постах Хованский восклицал, что вся стратегия Сталина — это «череда неудач и авантюр», которые можно было бы избежать, и разочарованно заключал, что раньше ему подавали информацию о Сталине «не так, как есть на самом деле».

По мнению Хованского, вмешательство Иосифа Сталина в войну стоит охарактеризовать как вмешательство в «дела умных людей» и «отправку толпы в мясорубку», поэтому блогер называет Сталина «тупым рычалом», который умел только расстреливать людей. При этом Хованский заявляет, что «упертым коммунистам» он все равно ничего не докажет, но предлагает или проверить озвученную им информацию, или просто поверить ему.