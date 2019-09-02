Звезда «Форсажа» серьезно пострадал в ДТП

Кевин Харт попал в больницу после ДТП, сообщили СМИ

Американский актер и комик Кевин Харт попал в ДТП и повредил спину. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на полицию и полученную редакцией видеозапись.

Как отмечается, машина артиста врезалась в деревянные ограждения, после чего упала в кювет. В результате случившегося крыша машины была полностью разрушена.

Согласно изданию, за рулем был не Харт. В автомобиле находились еще два человека, включая водителя.

По данным сотрудников полиции, актер и водитель получили серьезные повреждения спины. Еще одним пассажиром была женщина, однако ей не понадобилась медицинская помощь.

Уточняется, что актер первым выбрался из машины. После этого к месту происшествия приехал сотрудник охраны Харта, который и подобрал его.

Ранее Кевин Харт отказался вести церемонию "Оскара".