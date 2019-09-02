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Кевин Харт попал в больницу после ДТП, сообщили СМИ 

Газета.Ru + ещё 6 4 часа назад
Звезда «Форсажа» серьезно пострадал в ДТП
Фото: Jordan Strauss/Invision/AP
Американский актер и комик Кевин Харт попал в ДТП и повредил спину. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на полицию и полученную редакцией видеозапись.
Как отмечается, машина артиста врезалась в деревянные ограждения, после чего упала в кювет. В результате случившегося крыша машины была полностью разрушена.
Согласно изданию, за рулем был не Харт. В автомобиле находились еще два человека, включая водителя.
По данным сотрудников полиции, актер и водитель получили серьезные повреждения спины. Еще одним пассажиром была женщина, однако ей не понадобилась медицинская помощь.
Уточняется, что актер первым выбрался из машины. После этого к месту происшествия приехал сотрудник охраны Харта, который и подобрал его.
Ранее Кевин Харт отказался вести церемонию "Оскара".
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Общество , Другое , Кевин Харт
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