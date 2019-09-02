Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Единственный спасший людей в Беслане переговорщик назвал причину трагедии 

Lenta.ru + ещё 18 4 часа назад
Аушев назвал причину трагедии в Беслане
Фото: Александра Ларинцева / «Коммерсантъ»
Бывший президент Ингушетии Руслан Аушев, который был единственным переговорщиком в Беслане, общавшимся с террористами лично, после чего ему удалось убедить захватчиков освободить 26 человек, рассказал, что, на его взгляд, стало причиной гибели столь большого числа людей. Интервью с ним стало частью документального фильма Юрия Дудя «Беслан. Помни», опубликованного на канале журналиста в Youtube в понедельник, 2 сентября.
«У нас есть одна проблема, которую я заметил еще давно-давно. Надо сделать в государстве так, чтобы жизнь каждого человека была на вес золота. И вот этому подчинить всю стратегию государства», — сказал Аушев, отвечая на вопрос, почему в ходе теракта в Беслане были допущены те же ошибки, что и ранее.
Он считает, что в нашей стране нужно заканчивать жить в соответствии с лозунгом «Бабы нарожают».
«У нас, к сожалению, к людям отношение — «нарожают». Вот этого у нас нету до конца — отношения. У нас надо в государстве так сделать, чтобы человек был в основе всего и вся», — уверен бывший глава Ингушетии.
Захват школы в Беслане произошел 1 сентября 2004 года. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Среди погибших — десять сотрудников ЦСН ФСБ России, это наибольшие потери в ходе одной операции за всю историю российского спецназа.
Последние новости
Зеленский назвал сроки распродажи Украины Зеленский назвал сроки распродажи Украины Стало известно о скорой отставке главы ФСИН после скандалов с пытками Стало известно о скорой отставке главы ФСИН после скандалов с пытками Умер посол России в Египте Умер посол России в Египте
Комментарии
Общество , Другое , Руслан Аушев , Беслан , Республика Ингушетия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лоза раскритиковал мем про «3 сентября»
Лоза раскритиковал мем про «3 сентября»
Приставы решили судьбу иска к Заворотнюк
Приставы решили судьбу иска к Заворотнюк
«Не хочу выражаться нецензурно, но она заслуживает»
«Не хочу выражаться нецензурно, но она заслуживает»39
Новикова поведала о романах с Собчаком и Жванецким
Новикова поведала о романах с Собчаком и Жванецким2
Названа причина инсульта первого президента Крыма
Названа причина инсульта первого президента Крыма20
Видео
Израиль атаковали российским «Корнетом»
00:41
Израиль атаковали российским «Корнетом»
Оружие Армия
Выживший в Беслане заложник раскрыл шокирующие подробности
01:25
Выживший в Беслане заложник раскрыл шокирующие подробности
Общество Происшествия
«Не хочу выражаться нецензурно, но она заслуживает»
02:15
«Не хочу выражаться нецензурно, но она заслуживает»
Политика
Песков рассказал, когда Путин был в Беслане
01:02
Песков рассказал, когда Путин был в Беслане
Политика
Зачем врачи в Турции изъяли органы у россиянки
00:33
Зачем врачи в Турции изъяли органы у россиянки
Происшествия Статьи
Теория струн простыми словами
02:48
Теория струн простыми словами
Наука и техника
Вассерман объяснил пожизненный отказ от секса
01:04
Вассерман объяснил пожизненный отказ от секса
Общество
Школьников в России поздравили «Рюмкой водки на столе»
02:57
Школьников в России поздравили «Рюмкой водки на столе»
Общество
США обратились к украинцам после встречи с Зеленским
02:54
США обратились к украинцам после встречи с Зеленским
В мире
«М-да»: Путин оценил ситуацию в затопленном регионе
00:05
«М-да»: Путин оценил ситуацию в затопленном регионе
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение