В Петербурге появятся новые маршруты трамвая «Чижик»

Беглов: в Петербурге планируют запустить три новых маршрута трамвая «Чижик»

"Дальше у нас большие планы на развитие трамвая. У нас сейчас три главных направления, которые мы разрабатываем и ведем переговоры — от станции метро "Шушары", которую мы запустим 5 сентября, до Колпино, от Купчино до Шушар и до Славянки, а дальше от станции метро "Улица Дыбенко" до Новосаратовки", — сказал Беглов, добавив, что проектирование маршрутов начнется в следующем году.

Деревня Новосаратовка расположена на территории Всеволожского района Ленинградской области и в связи с этим Беглов отметил, что запуск трамвая на этом направлении станет совместным проектом властей Петербурга и области.

В воскресенье врио губернатора посетил трамвайный парк на улице Потапова, где был дан старт работы двум новым маршрутам от станции метро "Ладожская" до улицы Потапова и улицы Передовиков. Ранее "Чижик" уже ходил по двум маршрутам от "Ладожской" до улицы Хасанской и железнодорожной станции "Ржевка".

Беглов на церемонии запуска отметил, что трамвай отвечает всем современным требованиям.

"Важно, что в нем можно оплатить картой и наличными через автомат. Этот трамвай имеет скорость в три раза выше обычного, практически это легкое метро. Система с выделенной полосой дает возможность жителям удаленных районов добраться до метро в течение 10-20 минут, а самое главное, что цена на него такая же, как и на все виды транспорта — она составляет 40 рублей", — сказал врио губернатора.

О "Чижике"

Проект трамвая "Чижик" реализуется в Петербурге по схеме государственно-частного партнерства, в 2016 году городские власти подписали соглашение о строительстве с Транспортной концессионной компанией. Задачей проекта, является улучшение транспортного обслуживания жителей одного из самых больших районов города — Красногвардейского — с населением около 350 тыс. человек и обеспечение удобного сообщения с Ладожским железнодорожным вокзалом.

На линиях используются трамваи швейцарской фирмы Stadler в двухкабинном исполнении. Все вагоны имеют низкий пол, что создает дополнительные удобства для людей с ограниченными возможностями здоровья. В салоне также предусмотрены места для инвалидных и детскиз колясок, а также устройства для зарядки мобильных гаджетов и Wi-Fi.