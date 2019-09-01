Школу в Беслане хотят сделать федеральным памятником

Школу в Беслане собрались сделать памятником федерального значения

«В настоящее время готовятся документы для придания статуса федерального памятника школе и объектам на ее территории. Это говорит о том, что объекты будут под охраной, защитой государства», — передает ее слова ТАСС.

В 2016 году у школы появился статус вновь выявленного памятника республиканского уровня.

Между тем, в нескольких итальянских городах появятся мемориалы, посвященные жертвам теракта в школе Беслана.

«Этой осенью должны появиться мемориалы в память о погибших в Беслане детях в городах Сардзана (область Лигурия) и Градара, недалеко от Сан-Марино. В Роверето (север Италии) мы планируем назвать городской парк в честь жертв Беслана. Мы бережно храним память о тех трагических событиях», — сообщил президент итальянской благотворительной ассоциации «Помогите нам спасти детей» Эннио Бордато.

По его словам, в субботу вечером в православном приходе Святых архангелов Михаила и Гавриила в Роверето прошла ежегодная поминальная панихида по жертвам Беслана.

Напомним, в 2004 году террористы захватили бесланскую школу № 1, в заложниках оказались более 1,2 тыс. человек. В итоге погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, 186 из них дети. Инвалидами стали 126 бывших заложников, в том числе 70 детей, многие из которых нуждаются в реабилитации до сих пор.

В воскресенье телеканал RT выпускает фильм, посвященный 15-летней годовщине трагедии в Беслане.