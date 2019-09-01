Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Школу в Беслане собрались сделать памятником федерального значения 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 8 10 часов назад
Школу в Беслане хотят сделать федеральным памятником
Фото: РИА Новости
Статус памятника федерального значения может появиться у здания школы № 1 в Беслане в Северной Осетии, которая была захвачена террористами в 2004 году, сообщила представитель комитета «Матери Беслана» Анета Гадиева.
«В настоящее время готовятся документы для придания статуса федерального памятника школе и объектам на ее территории. Это говорит о том, что объекты будут под охраной, защитой государства», — передает ее слова ТАСС.
В 2016 году у школы появился статус вновь выявленного памятника республиканского уровня.
Между тем, в нескольких итальянских городах появятся мемориалы, посвященные жертвам теракта в школе Беслана.
«Этой осенью должны появиться мемориалы в память о погибших в Беслане детях в городах Сардзана (область Лигурия) и Градара, недалеко от Сан-Марино. В Роверето (север Италии) мы планируем назвать городской парк в честь жертв Беслана. Мы бережно храним память о тех трагических событиях», — сообщил президент итальянской благотворительной ассоциации «Помогите нам спасти детей» Эннио Бордато.
По его словам, в субботу вечером в православном приходе Святых архангелов Михаила и Гавриила в Роверето прошла ежегодная поминальная панихида по жертвам Беслана.
Напомним, в 2004 году террористы захватили бесланскую школу № 1, в заложниках оказались более 1,2 тыс. человек. В итоге погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, 186 из них дети. Инвалидами стали 126 бывших заложников, в том числе 70 детей, многие из которых нуждаются в реабилитации до сих пор.
В воскресенье телеканал RT выпускает фильм, посвященный 15-летней годовщине трагедии в Беслане.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Продавщица мороженого объяснила, почему Путин подошел к ней во второй раз Продавщица мороженого объяснила, почему Путин подошел к ней во второй раз Кикабидзе пожелал «все разрушить» в России Кикабидзе пожелал «все разрушить» в России Вышинский ответил на вопрос о пытках на Украине Вышинский ответил на вопрос о пытках на Украине
Комментарии
Общество , Анета Гадиева , Russia Today , ИТАР-ТАСС , Беслан , Республика Северная Осетия — Алания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США нашли причину для ядерной войны
США нашли причину для ядерной войны52
«Большая часть из нас должна была погибнуть»
«Большая часть из нас должна была погибнуть»
Премьер Грузии уходит с поста
Премьер Грузии уходит с поста3
В России ответили на слова президента Эстонии о войне
В России ответили на слова президента Эстонии о войне1
США ответили на претензии РФ из-за удара по Идлибу
США ответили на претензии РФ из-за удара по Идлибу225
Видео
Исполнили гимн России и попали в книгу рекордов
03:32
Исполнили гимн России и попали в книгу рекордов
В мире
Пригожин и Валерия ответили на извинения Наргиз
01:00
Пригожин и Валерия ответили на извинения Наргиз
Шоу-бизнес
Ураган «Дориан» у берегов США достиг наивысшей категории
00:35
Ураган «Дориан» у берегов США достиг наивысшей категории
Погода Происшествия
В Турции объяснили изъятие органов россиянки
00:37
В Турции объяснили изъятие органов россиянки
Происшествия
Эрнст назвал условие возвращения Друзя
01:12
Эрнст назвал условие возвращения Друзя
Шоу-бизнес
На Украине депутаты устроили «бои за бюджет»
01:53
На Украине депутаты устроили «бои за бюджет»
Украина В мире
Акулы окружили «остров сокровищ»
00:55
Акулы окружили «остров сокровищ»
Происшествия В мире
Появились подробности стрельбы в Техасе
02:34
Появились подробности стрельбы в Техасе
Происшествия
На Украине похоронили Конституцию
00:18
На Украине похоронили Конституцию
Украина В мире
Эвелина Бледанс попала в велокатастрофу
00:33
Эвелина Бледанс попала в велокатастрофу
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение