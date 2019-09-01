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«Дурь какая-то»: Скабеева поспорила с МИД Польши 

Рамблер 9 часов назад
Телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram-канале прокомментировала заявление МИД Польши о причинах, по которым делегацию России не пригласили на траурные мероприятия в память о начавшейся 80 лет назад Второй мировой войне.
«То, что переписывать историю — плохо, в Польше, наверное, слышали. Но гордиться этим, ребята, — вообще какая-то дурь», — написала телеведущая.
Ранее в МИД Польши заявили, что Россия, якобы, не заинтересована «в духе исторической правды». В итоге на мероприятия пригласили представителей Евросоюза, НАТО, ряда постсоветских республик и президента США Дональда Трампа.
Однако американский лидер приехать отказался, сославшись на угрозу атлантического урагана «Дориан».
В Кремле, тем временем, подчеркнули, что любые мероприятия в память о прошлой войне не могут считаться полноценными без участия России.
Высказались и в Госдуме. Там заявили, что руководство Польши показывает свою ущербность, политизируя итоги войны, и пытаясь перечеркнуть историческую память.
«Это недопустимо. Действия польского руководства оскорбляют память о более шестиста тысяч солдат и офицеров, погибших за освобождение Польши от поработителей, спасая от истребления польский народ», — заявил спикер парламента Вячеслав Володин.
Комментарии342
Общество , Видео , Ольга Скабеева , Дональд Трамп , Вячеслав Володин , МИД , ЕС , Госдума , НАТО , Польша
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