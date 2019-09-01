«Дурь какая-то»: Скабеева поспорила с МИД Польши

Телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram-канале прокомментировала заявление МИД Польши о причинах, по которым делегацию России не пригласили на траурные мероприятия в память о начавшейся 80 лет назад Второй мировой войне.

«То, что переписывать историю — плохо, в Польше, наверное, слышали. Но гордиться этим, ребята, — вообще какая-то дурь», — написала телеведущая.

Ранее в МИД Польши заявили, что Россия, якобы, не заинтересована «в духе исторической правды». В итоге на мероприятия пригласили представителей Евросоюза НАТО , ряда постсоветских республик и президента США Дональда Трампа

Однако американский лидер приехать отказался, сославшись на угрозу атлантического урагана «Дориан».

В Кремле, тем временем, подчеркнули, что любые мероприятия в память о прошлой войне не могут считаться полноценными без участия России.

Высказались и в Госдуме . Там заявили, что руководство Польши показывает свою ущербность, политизируя итоги войны, и пытаясь перечеркнуть историческую память.