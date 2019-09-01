Школьникам напомнили о прививках

Роспотребнадзор напомнил о детской профилактике от гриппа в начале осени

Роспотребнадзор дал советы родителям, какую профилактику следует проводить, чтобы защитить иммунную систему школьников от инфекций, информация опубликована на сайте ведомства.

В первую очередь в ведомстве обратили внимание на необходимость вакцинации. Роспотребнадзор советует родителям убедиться, что ребенок прошел вакцинацию в соответствии с графиком национального календаря профилактических прививок.

"Дети, заболевшие гриппом, могут болеть до десяти дней или даже дольше, а это значит — пропущенные дни в школе и пропущенные рабочие дни на работе. Вакцинопрофилактика гриппа максимально эффективна, если проводится ежегодно. Оптимальное время для своевременной вакцинации — начало осени", — говорится в сообщении.

Также Роспотребнадзор советует укреплять гигиеническую привычку ребёнка: научить его не только технике, но правильной продолжительности процедуры мытья рук (20 секунд намыливания), необходимой для эффективной очистки.

Необходимо напоминать ребёнку о том, что не следует обмениваться с другими ребятами в школе головными уборами, резинками, заколками для волос, расчёсками, шарфами и другой одеждой. Это нужно для предотвращения распространения вшей и снижения вероятности заражения.

Кроме того, детям не следует делиться и брать использованные столовые приборы, стаканы, пить из одной посуды. Специалисты Роспотребнадзора советуют научить ребенка прикрывать рот, когда он кашляет или чихает, а затем мыть руки.