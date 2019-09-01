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Родителей детсадовцев освободили от медицинских справок 

РИАМО 20 часов назад
Родителей детсадовцев освободили от справок
Фото: РИАМО
С воскресенья родителям больше не надо ежегодно предоставлять в детские сады медсправки из поликлиники о состоянии здоровья ребенка, сообщают «Известия».
«Теперь справки понадобятся только тем детям, которые оказались в местности, где были зафиксированы эпидемии. При этом в рамках перехода на электронный документооборот с осени 2019 года такой учет должен будет вестись автоматически», — отмечается в материале.
Если детсадовец пропустил более пяти дней, то его адрес сверяют с данными Роспотребнадзора об очагах инфекций. В случае выявления совпадений с родителями свяжутся по электронной почте или посредством СМС и сообщат, к каким именно врачам следует обратиться, чтобы получить справку для детсада.
Продублировать информацию также может воспитатель дошкольного учреждения. Если такого сообщения родители не получат, то справка им не потребуется.
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Общество , Роспотребнадзор , газета "Известия"
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