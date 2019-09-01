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МФЦ в Подмосковье теперь выдают свидетельства о рождении и смерти 

РИАМО 20 часов назад
МФЦ в Подмосковье расширили перечень услуг
Фото: Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Подмосковные многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) с воскресенья начинают выдавать свидетельства о рождении и смерти.
Соответствующий закон был принят Московской областной думой в апреле. Законопроект был разработан в связи с требованием Федеральной налоговой службы РФ.
Кроме того, с воскресенья в Подмосковье молодые мамы при выписке из перинатальных центров и роддомов смогут получать необходимые документы при рождении ребенка. Это свидетельство о рождении, справка на получение единовременного пособия, временный страховой полис ОМС, ИНН, а также прикрепление к поликлинике и постановка на очередь в детский сад.
Ранее эту услугу протестировали в 10 региональных учреждениях родовспоможения и она оказалась востребованной.
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Общество , Федеральная налоговая служба
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