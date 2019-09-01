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Новые станции метро в Петербурге откроют 5 сентября 

Российская Газета + ещё 6 15 часов назад
В Петербурге откроют новые станции метро
Фото: РИА Новости
Новые станции Фрунзенского радиуса "Шушары", "Дунайская" и "Проспект Славы" примут первых пассажиров 5 сентября, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Как уточнили в Смольном, он лично провел незапланированную проверку строящихся станций, отметив "определенные недостатки".
— Все практически готово, но имеются определенные недостатки, которые должны быть устранены, — подчеркнул Беглов, — потому что это будет влиять на качество обслуживания пассажиров.
Как сообщил врио губернатора генеральный директор ОАО "Метрострой" Николай Александров, практически все работы на новых станциях завершены, сейчас идет отладка видеокамер. Составы на них будут подаваться от нового электродепо "Южное".
Новые станции петербургского метрополитена существенно улучшат транспортную доступность активно развивающихся районов города. Новостройки Колпино, поселков Шушары и Славянка свяжут со станцией метро "Шушары" новые автобусные маршруты.
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Комментарии
Общество , Александр Беглов , Николай Александров , Санкт-Петербург
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