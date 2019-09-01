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В Любляне зажгли привезенный из Москвы Вечный огонь 

РИА Новости + ещё 12 12 часов назад
В Любляне зажгли привезенный из Москвы Вечный огонь
Фото: РИА Новости
Доставленный из Москвы Вечный огонь зажгли в Любляне в день 80-летия начала Второй мировой войны, передаёт корреспондент РИА Новости.
Вечный огонь при участии российской делегации зажгли у памятника "Сынам России и Советского Союза, погибшим на словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн", который был открыт президентом России Владимиром Путиным 30 июля 2016 года.
Сегодняшнее мероприятие — это дань памяти российским и советским воинам, погибшим на словенской земле, заявил заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой после зажжения огня.
"Россия, а тогда Советский Союз, внесла основной вклад в дело, разгромив фашизм в Европе, и попытки переписать историю недопустимы", — подчеркнул Толстой.
"Это прекрасно и это правильно, что мы храним память об этих героях, имена которых нам зачастую неизвестны, которые боролись за свободу и мир", — заявил председатель Государственного совета Словении Алойз Ковшца.
"Более чем за 20 лет, с тех пор как Российская Федерация признала Словенскую Республику, между нашими странами сплетены тесные узы дружбы и сотрудничества", — напомнил он, добавив, что Россия является для Словении важным экономическим и стратегическим партнёром.
Посол России в Словении Доку Завгаев сообщил, что "через 10 дней состоится торжественное открытие памятника сынам и дочерям Словении, погибшим на просторах России в годы войны, в московском Парке Победы".
Во время Первой мировой на территории Словении было около 40 тысяч пленных российских солдат. Во Вторую мировую в городе Марибор действовал концлагерь для советских военнопленных, в 1941-1942 годах погибли больше 5 тысяч красноармейцев. В 1944-1945 годах территория Югославии была освобождена от оккупантов при активном участии Красной армии. Сегодня в Словении насчитывается более 80 установленных мест захоронений российских и советских военнослужащих.
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Комментарии1
Общество , В мире , Доку Завгаев , Петр Толстой , Владимир Путин , Госдума , РИА Новости , Любляна , Москва
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