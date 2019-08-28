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Умер генерал ФСИН Василий Снырцев, сломивший 130 воров в законе 

РИА Новости 26 минут назад
Умер сломивший 130 воров в законе генерал
Фото: Пресс-служба УФСИН
Генерал-майор Федеральной службы исполнения наказаний Василий Сныцерев умер в Ульяновске. Об этом сообщается на сайте УФСИН по Ульяновской области.
"Сотрудники уголовно-исполнительной системы Ульяновской области выражают глубокие соболезнования родным и близким Василия Ивановича, — говорится в сообщении.
Снырцева не стало 25 августа. Ему было 90 лет. Причина смерти не уточняется.
Василий Сныцерев известен в первую очередь как один из создателей колонии "Белый лебедь", главной целью которой была "ломка" воров "в законе". За десять лет его службы через колонию прошло свыше пяти тысяч осужденных. За это время в "Белом лебеде" развенчали почти 130 воров "в законе".
Он награжден орденом Трудового Красного Знамени, восемью медалями и знаком "Заслуженный работник МВД".
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Общество , ФСИН , Ульяновск , Ульяновская Область
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