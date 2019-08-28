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В Театре.doc гомофобы пытались сорвать спектакль «Выйти из шкафа» об однополой любви 

Newsru.com + ещё 3 1 час назад
Гомофобы попытались сорвать спектакль в Москве
Фото: Телеканал OstWest / Facebook
В московском Театре.doc неизвестные сорвали показ спектакля "Выйти из шкафа" о гомосексуальности и каминг-аутах, сообщила "Медиазоне" режиссер Анастасия Патлай. Однако позднее выяснилось, что спектакль удалось продолжить, хотя саму Анастасию Патлай увезли полицейские.
По словам режиссера, вскоре после начала спектакля из зала выбежали двое молодых людей, которые вернулись в помещение в сопровождении примерно десяти товарищей, которые стали кричать и мешать актерам.
Театралы и нападавшие вызвали полицию. Во время разговора с корреспондентом "Медиазоны" Патлай говорила, что кто-то из полицейских хочет ее увезти.
Режиссер также заметила, что у театра люди встали с плакатом, смысл которого приблизительно такой: "Док — гомосековский театр".
О нападении на театр, который подозревают в "пропаганде гомосексуализма", также написала в Facebook правозащитница Зоя Светова. По ее словам, режиссера Анастасию Патлай увезли в отдел полиции.
"Нужна срочная помощь адвоката", — добавила Зоя Светова.
О нападении сообщила в Facebook и режиссер Театра.doc Зарема Заудинова. По ее словам, прибывшие по вызову полицейские "проверили документы у зрителей", но "не нашли несовершеннолетних". "Кто-то из провокаторов орал, что в Доке "смеются над Путиным". Удивилась даже полиция: "А что, над ним смеяться нельзя?" — добавила Зарема Заудинова.
Она отметила, что полицейские увезли Патлай в отделение, после чего спектакль удалось продолжить, однако сотрудникам театра пришлось запереть помещение изнутри.
"Отморозки собрались под дверью и кричат угрозы. Вызвали второй наряд (полиции)", — заключила режиссер.
На сайте театра спектакль "Выйти из шкафа" анонсируется так: "Любовь грозит смертью, а в семье надо жить под прикрытием, как шпион. И все-таки ты хочешь жить честно, и быть счастливым в любви. Какую цену предстоит заплатить? Документальный спектакль о жизни, любви и поисках правды современных российских геев".
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Комментарии53
Общество , Другое , Зарема Заудинова , Зоя Светова , Анастасия Патлай
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