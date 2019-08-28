Гомофобы попытались сорвать спектакль в Москве

В Театре.doc гомофобы пытались сорвать спектакль «Выйти из шкафа» об однополой любви

В московском Театре.doc неизвестные сорвали показ спектакля "Выйти из шкафа" о гомосексуальности и каминг-аутах, сообщила "Медиазоне" режиссер Анастасия Патлай . Однако позднее выяснилось, что спектакль удалось продолжить, хотя саму Анастасию Патлай увезли полицейские.

По словам режиссера, вскоре после начала спектакля из зала выбежали двое молодых людей, которые вернулись в помещение в сопровождении примерно десяти товарищей, которые стали кричать и мешать актерам.

Театралы и нападавшие вызвали полицию. Во время разговора с корреспондентом "Медиазоны" Патлай говорила, что кто-то из полицейских хочет ее увезти.

Режиссер также заметила, что у театра люди встали с плакатом, смысл которого приблизительно такой: "Док — гомосековский театр".

О нападении на театр, который подозревают в "пропаганде гомосексуализма", также написала в Facebook правозащитница Зоя Светова . По ее словам, режиссера Анастасию Патлай увезли в отдел полиции.

"Нужна срочная помощь адвоката", — добавила Зоя Светова.

О нападении сообщила в Facebook и режиссер Театра.doc Зарема Заудинова . По ее словам, прибывшие по вызову полицейские "проверили документы у зрителей", но "не нашли несовершеннолетних". "Кто-то из провокаторов орал, что в Доке "смеются над Путиным". Удивилась даже полиция: "А что, над ним смеяться нельзя?" — добавила Зарема Заудинова.

Она отметила, что полицейские увезли Патлай в отделение, после чего спектакль удалось продолжить, однако сотрудникам театра пришлось запереть помещение изнутри.

"Отморозки собрались под дверью и кричат угрозы. Вызвали второй наряд (полиции)", — заключила режиссер.

На сайте театра спектакль "Выйти из шкафа" анонсируется так: "Любовь грозит смертью, а в семье надо жить под прикрытием, как шпион. И все-таки ты хочешь жить честно, и быть счастливым в любви. Какую цену предстоит заплатить? Документальный спектакль о жизни, любви и поисках правды современных российских геев".