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Соловьев эмоционально отреагировал на идею поручить Бузовой важную миссию 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Соловьев о «миссии» Бузовой: ужас
Фото: РИА Новости
Телеведущий Владимир Соловьев высказался об идее привлечь певицу Ольгу Бузову к пропаганде безопасности на дорогах.
«Ужас», — написал Соловьев в своем телеграм-канале. Телеведущий припомнил Бузовой последний скандал, назвав ее в кавычках «блокадницей».
«Это просто беда», — добавил Соловьев.
Напомним, ранее предлагалось привлечь певицу и телеведущую Ольгу Бузову к пропаганде безопасности дорожного движения.
Ранее Бузову предложили заблокировать в Instagram за видео, на котором она сравнила себя с блокадницей.
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Общество , Владимир Соловьев , Ольга Бузова
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