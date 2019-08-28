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Онищенко назвал органическую еду продуктом для людей из списка Forbes 

Говорит Москва 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Ранее СМИ сообщили о риске её исчезновения из российских магазинов.
Это может произойти после 1 января 2020 года, когда вступит в силу закон «Об органической продукции». Согласно нему, все продукты с такой маркировкой должны иметь российские сертификаты.
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В интервью радиостанции «Говорит Москва» депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал органическую еду продукцией для бизнесменов из списка Forbes.
«Что такое органическая еда, так называемая «organic foods»? Это та еда, которая произведена по традиционным технологиям эры, когда не было ни удобрений, ни ядохимикатов, ни пестицидов. Сегодня этой пищей регулярно могут питаться только первые сто фамилий, которые стоят в списке Forbes. По нынешним временам это очень дорогая еда. Земли, на которых должна выращиваться эта продукция, должны быть чистыми. Там не должно быть никаких загрязнений. Нашим олигархам эту пищу возят специальными самолётами. Они её распробовали уже».
Бывший санитарный врач России считает, что новый закон не скажется на корзине российского потребителя.
«Это очень дорогой сегмент, он небольшой в общем объёме производимых продуктов. Я думаю, что подавляющего большинства нашего населения это не коснётся. Есть у нас, конечно, далеко в горах натуральное хозяйство, где человек всю жизнь живёт, пшеницу выращивает сто лет, он никогда не принимал удобрения, у него бурёнка пасётся на чистых лугах. Он для себя это делает».
Получить новые сертификаты компаниям будет невозможно, поскольку в России ещё не отлажены необходимые механизмы. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо исполнительного директора «Русбренда» Алексея Поповичева к главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву.
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Комментарии11
Общество , Геннадий Онищенко , Госдума , Forbes , Радиостанция "Говорит Москва"
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