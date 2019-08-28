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Шуфутинский напомнил всем про третье сентября 

Lenta.ru 27 минут назад
Советский и российский эстрадный певец Михаил Шуфутинский опубликовал в Instagram видеообращение, в котором напомнил о приближении 3-го сентября. Музыкант подчеркнул, что не хочет быть в этот день «совсем один».
«Дорогие мои друзья, совсем скоро — третье сентября. День прощания, день, когда горят костры рябин. Как костры горят обещания в день, когда я совсем один. Но я не хочу быть совсем один в этот день. Вообще не хочу быть один, хочу быть с вами», — заявил Шуфутинский.
Артист анонсировал концерт в Москве. «Приходите ко мне. Сделайте так, чтобы я был не один, а вы были тоже со мной вместе», — призвал он.
В 2018 году Шуфутинский допустил создание ремейка «Третье сентября» с певицей Гречкой или исполнительницей Монеточкой.
71-летний Михаил Шуфутинский — заслуженный артист России, лауреат премий «Шансон года». Помимо «Третьего сентября», он выпустил такие композиции, как «Марджанжа», «Еврейский портной», «Левый берег Дона» и «Наколочка».
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Общество , Видео , Михаил Шуфутинский
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