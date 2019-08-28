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Малышева обратилась к властям из-за увольнения хирургов 

Рамблер 47 минут назад
Фото: ТАСС
Телеведущая Елена Малышева потребовала от свердловских властей решить проблемы уволившихся хирургов из Нижнего Тагила. Об этом сообщает «Ура.ру».
Ранее стало известно, что из Центральной городской больницы номер один в Нижнем Тагиле решили уволиться все шесть работавших там хирургов.
Заведующий хирургическим отделением Юрий Изотеев рассказал местному агентству «Все новости», что нагрузка у врачей была слишком высокой, зарплата ей не соответствовала, а в Минздраве медиков «кормили завтраками» в ответ на их обращения.
«Именно низкая зарплата, я думаю, и стала причиной массового увольнения хирургов. Они просто не чувствовали себя людьми, вот и решились на такой шаг», — так прокомментировала ситуацию Малышева.
Она обратила внимание, что сейчас выпускник медицинского вуза, поступающий в ординатуру, получает около трех-шести тысяч рублей.
«Это ничтожно малые деньги, на которые вообще нельзя жить!» — возмутилась ведущая.
Еще одной проблемой Малышева назвала нехватку бюджетных мест в вузах: в итоге студенты поступают на платные отделения и тратят на учебу большие деньги, чтобы потом получать маленькие.
После увольнения хирургов в Минздраве сообщили, что эти врачи получат стимулирующие выплаты за повышенную нагрузку в июле и августе. Кроме того, со следующей недели в их больнице начнут работать два новых хирурга, также им будут помогать и специалисты из другой городской больницы.
По данным ТАСС, после беседы с представителями Минздрава и достижения договоренностей все шесть хирургов отозвали свои заявления об увольнении.
Комментарии
Общество , Елена Малышева , Минздрав РФ , Правительство Свердловской области
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