Малышева обратилась к властям из-за увольнения хирургов

Ранее стало известно, что из Центральной городской больницы номер один в Нижнем Тагиле решили уволиться все шесть работавших там хирургов.

Заведующий хирургическим отделением Юрий Изотеев рассказал местному агентству «Все новости», что нагрузка у врачей была слишком высокой, зарплата ей не соответствовала, а в Минздраве медиков «кормили завтраками» в ответ на их обращения.

«Именно низкая зарплата, я думаю, и стала причиной массового увольнения хирургов. Они просто не чувствовали себя людьми, вот и решились на такой шаг», — так прокомментировала ситуацию Малышева.

Она обратила внимание, что сейчас выпускник медицинского вуза, поступающий в ординатуру, получает около трех-шести тысяч рублей.

«Это ничтожно малые деньги, на которые вообще нельзя жить!» — возмутилась ведущая.

Еще одной проблемой Малышева назвала нехватку бюджетных мест в вузах: в итоге студенты поступают на платные отделения и тратят на учебу большие деньги, чтобы потом получать маленькие.

После увольнения хирургов в Минздраве сообщили, что эти врачи получат стимулирующие выплаты за повышенную нагрузку в июле и августе. Кроме того, со следующей недели в их больнице начнут работать два новых хирурга, также им будут помогать и специалисты из другой городской больницы.