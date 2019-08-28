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Симоньян приветствовала решение об освобождении Вышинского 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян приветствовала решение Киевского апелляционного суда, который постановил освободить руководителя портала РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского.
«Освободили Кирилла! Уррраааааа!» — написала Симоньян в Telegram.
Симоньян также поблагодарила всех, что помогал журналисту.
«Москальковой, Венедиктову, юристам — и всем тем, кто не хотел бы видеть свои имена опубликованными», — отметила она.
«Аналитики и эксперты скажут много важных слов о том, что сегодняшнее решение Киевского суда означает для российско-украинских отношений, для будущего Украины, как оно характеризует нового президента и характеризует ли — и правильно сделают. А мы пока просто очень, очень рады за Кирилла», — добавила она.
Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов также отреагировал на решение киевского суда. «Суд в Киеве освободил Кирилла Вышинского под личное поручительство. Уф», — написал он.
Решение суда поддержала и телеведущая Ольга Скабеева.
«Невероятная новость! Так давно ждали!» — написала она.
В среду представители стороны обвинения в Киевском апелляционном суде заявили, что не против изменения ареста на личное обязательство руководителю портала РИА «Новости Украина». После этого суд постановил безотлагательно освободить Вышинского.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд уже восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей. Теперь срок содержания под стражей истекает 19 сентября.
На прошлой неделе адвокат Валентин Рыбин, чьи подзащитные будут участвовать в обмене удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом, говорил, что Вышинский скоро вернется к нормальной жизни.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
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Комментарии
Общество , Кирилл Вышинский , Маргарита Симоньян , Валентин Рыбин , Ольга Скабеева , Алексей Венедиктов , РИА Новости , Russia Today , Эхо Москвы
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