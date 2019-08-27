В Курске мать обвинила врачей в «убийстве» двухлетнего сына

Жительница Курска обвинила врачей в смерти двухлетнего сына, который попал в больницу с диагнозом ОРВИ.

Ребенка госпитализировали с невысокой температурой и тошнотой. Ему сделали укол антибиотика, несмотря на то, что мать предупредила дежурного врача об аллергии на препарат. Мальчик покрылся сыпью, и у него подскочила температура, однако ему якобы не оказали помощь, потому что в больнице был выходной день. На следующий день у него начались осложнения, и его положили в реанимацию. Через пять дней ребенок скончался. По предварительным данным, причиной смерти стало токсическое поражение печени.

По мнению матери мальчика, в гибели сына виноват медицинский персонал.

"На нем опыты ставили? <…> Просто упустили из внимания все, начиная от педиатров, заканчивая больницей Семашко, где просто убили моего ребенка", — заявила женщина в интервью телеканалу НТВ.

После смерти мальчика следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей".

СК рассматривает несколько версий трагедии: халатность медиков, некачественный антибиотик, врачебная ошибка, самолечение ребенка.