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Эксперт объяснил, зачем оппозиция планирует беспорядки перед 1 сентября 

Деловая газета «Взгляд» 58 минут назад
«Радикальной оппозиции нужно устроить громкий скандал как можно ближе к выборам в Мосгордуму. 31 августа — это крайний срок, когда можно это успеть сделать», — сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Гусев.
Так он объяснил настойчивое стремление оппозиции провести несанкционированную акцию непременно 31 августа.
Задача организаторов несанкционированного митинга — попытка устроить массовые беспорядки и повлиять на результаты выборов, подчеркнул президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев. Напомним, что правительство Москвы отказалось согласовывать акции оппозиции 31 августа и 1 сентября, и предлагало сразу две альтернативные даты — 17 и 24 августа, тем не менее, оппозиционеры призывают во что бы то ни стало выйти именно 31-го.
Так называемых оппозиционеров не смущает даже то, что их противозаконная акция приходится на канун 1 сентября, последние выходные лета, когда тысячи москвичей захотят провести время в центре города с семьями, подготовить детей к походу в школу, отметил Гусев.
«Скорее наоборот. Это их полностью устраивает, — подчеркнул эксперт. — Массовые беспорядки, люди недовольны. Дальше оппозиционеры всю неделю перед выборами будут эту тему раскручивать, раздувать скандал… Еще и студенты возвращаются с каникул как раз. Все это для придания готовящимся акциям максимально широкий и громкий резонанс».
Вдохновители призывов к беспорядкам — это все те, у кого не получилось поучаствовать в политике законным способом, констатирует Гусев.
«Теперь они пытаются зайти через скандальные истории. Это и Михаил Ходорковский, который говорит: не ходите на выборы, выходите на улицу. То есть фактически открыто призывает к массовым беспорядкам. Это и Алексей Навальный, и Любовь Соболь. Каждый из них действует в своих собственных частных интересах, а все вместе стараются создать хаос на улицах Москвы», — резюмировал Гусев.
Эксперт отметил, что когда в москве проходили предыдущие несанкционированные шествия, Навальный отбывал административный арест.
«Ему тоже важно к этим акциям подключиться», — подчеркнул политолог.
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Общество , Алексей Навальный , Дмитрий Гусев , Михаил Ходорковский , Любовь Соболь , Мосгордума , Правительство Москвы , Деловая газета "Взгляд"
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