Лучшей библиотекой мира в 2019 году признана финская Oodi

Центральная столичная библиотека Финляндии Oodi, открывшаяся в декабре 2018 года, признана лучшей в мире в 2019 году на Всемирном библиотечно-информационном конгрессе Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений (IFLA), проходящем в Афинах, сообщает мэрия Хельсинки

В конкурсе участвовали 16 библиотек со всего мира.

"Oodi создавалась вместе с посетителями в течение длительного периода времени. Мы получили более двух тысяч идей от клиентов, которые послужили основой архитектурного конкурса. ALA Architects спроектировали удивительное и уникальное здание, в котором учтены все элементы, наиболее востребованные клиентами. Посетители сразу же сделали Oodi своим домом, что является нашим самым большим успехом. Награда "Публичная библиотека года" говорит нам, что мир также обратил на это внимание", — отмечает директор Oodi Анна-Мария Сойнинваара.

Соперниками Oodi в финале были библиотеки австралийского Сиднея, голландского Тилбурга и новозеландского города Крайстчерча.

Библиотека Oodi открылась в декабре 2018 года и сразу стала достопримечательностью Финляндии благодаря своей архитектуре. В ней растут живые деревья, книги к полкам доставляют роботы, а бонусом к чтению идут 3D-принтеры, швейные машинки и студия звукозаписи.