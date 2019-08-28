Объявлены победители конкурса «Родной район» в Петербурге

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подвел итоги конкурса «Родной район», в рамках которого жители города прислали более 400 000 инициатив. Дополнительные средства на реализацию проектов получат Красногвардейский, Петроградский и Центральные районы, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, проект Красногвардейского района, занявший первое место, предусматривает благоустройство набережной реки Охта, второе место у Петроградского района с проектом благоустройства Южной дороги и третье занял Центральный район с проектом внедрения системы автоматизированного скрининга для выявления онкологических заболеваний на ранней стадии.

«Районы, представившие лучшие программы, получат солидные призы: за первое место — 100 миллионов рублей, за второе — 50 миллионов рублей и за третье — 25 миллионов рублей», — приводит издание слова Александра Беглова.

Он также подчеркнул, что власти «взяли курс на народное правительство» и жители города «должны принимать участие в формировании бюджета».

"Все наши планы и программы опираются на мнение жителей города. Сегодня каждый район имеет четкую, проработанную, содержательную программу развития", — сказал врио губернатора.