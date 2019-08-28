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Объявлены победители конкурса «Родной район» в Петербурге 

Рамблер + ещё 12 27 минут назад
Фото: ТАСС
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подвел итоги конкурса «Родной район», в рамках которого жители города прислали более 400 000 инициатив. Дополнительные средства на реализацию проектов получат Красногвардейский, Петроградский и Центральные районы, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, проект Красногвардейского района, занявший первое место, предусматривает благоустройство набережной реки Охта, второе место у Петроградского района с проектом благоустройства Южной дороги и третье занял Центральный район с проектом внедрения системы автоматизированного скрининга для выявления онкологических заболеваний на ранней стадии.
«Районы, представившие лучшие программы, получат солидные призы: за первое место — 100 миллионов рублей, за второе — 50 миллионов рублей и за третье — 25 миллионов рублей», — приводит издание слова Александра Беглова.
Он также подчеркнул, что власти «взяли курс на народное правительство» и жители города «должны принимать участие в формировании бюджета».
"Все наши планы и программы опираются на мнение жителей города. Сегодня каждый район имеет четкую, проработанную, содержательную программу развития", — сказал врио губернатора.
Конкурс «Родной район» был объявлен в апреле. По данным издания 78.ru, жители города заполняли анкеты со своими предложениями, и теперь они должны быть учтены при формировании трехлетних планов развития каждого из 18 районов Санкт-Петербурга.
Комментарии
Общество , Законопроекты , Александр Беглов , РИА Новости , Санкт-Петербург
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