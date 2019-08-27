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Владельца запретившей геям покупать хлеб пекарни наказали 

Lenta.ru 47 минут назад
Фото: Вот Так / YouTube
В Кемерово владельца местного магазина «Хлеб из русской печи от братьев Ипатовых» Антона Ипатова оштрафовали на 10 тысяч рублей за размещение при входе в пекарню таблички с надписью «********* [геям] вход воспрещен». Его признали виновным в разжигании ненависти (статья 20.3.1 КоАП). Постановление опубликовано на сайте Центрального суда Кемерово.
На суде Ипатов объяснил, что сам выставил указанную табличку и сделал это по личным убеждениям. По его словам, он делает натуральную еду и все неестественное ему чуждо.
«В связи с чем он не желает, чтобы в его магазине присутствовали люди нетрадиционной сексуальной ориентации, о чем он и указал на табличке, размещенной в магазине. Считает, что такие люди в могут повлиять на его детей», — говорится в постановлении.
Экспертиза пришла к выводу, что в надписи есть психологические и лингвистические признаки унижения гомосексуалов как группы лиц, выделяемой по признаку сексуальной ориентации. Суд посчитал, что табличка оказывает активное воздействие на людей, в том числе унижая достоинства отдельного лица или группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе. В постановлении уточняется, что магазин — общественное место, посетителями которого могут быть любые граждане, принадлежащие к разным социальным группам.
В апреле стало известно, что кемеровское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) проверит пекарню братьев Ипатовых. Формальным поводом для проверки стали слова одного из владельцев магазина о том, что их конкуренты производят «яд» и «отраву» — в ведомстве посчитали, что подобные заявления нарушают закон «О защите конкуренции».
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Общество , Происшествия , Антон Ипатов , ФАС , Кемерово
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