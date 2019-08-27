Владельца запретившей геям покупать хлеб пекарни наказали

Кемерово владельца местного магазина «Хлеб из русской печи от братьев Ипатовых» Антона Ипатова оштрафовали на 10 тысяч рублей за размещение при входе в пекарню таблички с надписью «********* [геям] вход воспрещен». Его признали виновным в разжигании ненависти (статья 20.3.1 КоАП). Постановление опубликовано на сайте Центрального суда Кемерово.

На суде Ипатов объяснил, что сам выставил указанную табличку и сделал это по личным убеждениям. По его словам, он делает натуральную еду и все неестественное ему чуждо.

«В связи с чем он не желает, чтобы в его магазине присутствовали люди нетрадиционной сексуальной ориентации, о чем он и указал на табличке, размещенной в магазине. Считает, что такие люди в могут повлиять на его детей», — говорится в постановлении.

Экспертиза пришла к выводу, что в надписи есть психологические и лингвистические признаки унижения гомосексуалов как группы лиц, выделяемой по признаку сексуальной ориентации. Суд посчитал, что табличка оказывает активное воздействие на людей, в том числе унижая достоинства отдельного лица или группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе. В постановлении уточняется, что магазин — общественное место, посетителями которого могут быть любые граждане, принадлежащие к разным социальным группам.