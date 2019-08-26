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Алтайский депутат объяснил выступление Си Си Кетч на юбилее жены родственными связями 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: teleprogramma.pro
Владимир Попов заявил, что не платил певице гонорар.
«А вы не в курсе, что Си Си Кетч моя родственница? Двоюродная сестра. Никаких шуток, это действительно так», — сказал депутат Алтайского заксобрания изданию Daily Storm.
Именно поэтому звезда поп-музыки 80-х пела на юбилее его супруги в Барнауле совершенно бесплатно.
Что касается Ивана Урганта, который выступал на 60-летии самого Попова в июне, то он, по словам депутата, его давний знакомый.
Ранее журналисты обратили внимание на то, что выступления звёзд могли обойтись парламентарию, который задекларировал доход в 902 тыс. рублей, в несколько миллионов рублей.
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