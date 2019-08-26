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Жерар Депардье сыграет генсека СССР 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Знаменитый французский актер Жерар Депардье согласился сыграть генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева в фильме хорватского режиссера Лордана Зафрановича. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство CTK.
Фильм, по данным издания, будет посвящен событиям августа 1968 года, «Пражской весне» и лидеру чехословацкой компартии Александру Дубчеку.
«С господином Депардье мы подписали договор. В сентябре мы увидимся с ним и его командой в Париже и обговорим детали съемок картины», — заявил продюсер ленты Андрей Лека.
При этом он пояснил, что с актером на роль Дубчека пока ведутся переговоры.
«Его сыграет актер с мировой известностью», — подчеркнул продюсер.
Ожидается, что съемки фильма начнутся в 2021 году, а на экраны он выйдет в 2022. Предполагаемый бюджет фильма составит 260 млн крон (более $10 млн).
Общество , Леонид Брежнев , Жерар Депардье , КПСС , ИТАР-ТАСС
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