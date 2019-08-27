День народной игрушки отпраздновали в Подмосковье

Подмосковье 24 августа отметили День народной игрушки. Впервые в регионе его учредили в 2018-м. Дату выбрали неслучайно — это день рождения Николая Бартрама — художника Московского губернского земства и создателя первого в России музея игрушки, сообщает телеканал "360".

Находится он в Сергиевом Посаде. Здесь хранятся народные игрушки в разных техниках и из разных материалов: дерева, стекла, керамики, фарфора.

Но главной игрушкой региона по праву остается Сергиево-Посадская матрешка. От способов ускорить производственный процесс современные мастерицы до сих пор отказываются.

Элина Берсенева из Кубинки — кукольных дел мастер с 11-летним стажем. За эти годы изготовила более 14 тысяч игрушек, которые разлетелись по всему миру — теперь они "живут" в 58 странах.

Мастерица — лауреат многих международных конкурсов декоративно-прикладного искусства, поэтому ее куклы — произведение "от кутюр". При этом каждая одета в фольклорный костюм и имеет свою историю.

"Царские дочки играли вот в такие куклы! Самое интересное, что конструкция "Тильда" — то, что в 20 веке в Швеции возникло, это у нас с 17 века известно", — говорит Элина Берсенева.

Куклы под названием "Царица" на Руси тоже были известны с 17-го века. Придворные мастерицы делали их для девиц Дома Романовых.

"Рукава достигали 3-х метров. Потому что когда девушку замуж провожали, она хлопала этими рукавами по столу, убивалась. И причитала, такие песни пела "Ой, батюшка, матушка, да куда ж вы меня отдаете? На чужу сторону, где зла свекровь". И считалось, что чем хуже она опишет свое будущее, тем в реальности будет оно лучше!" — рассказывает мастерица-кукольница Элина Берсенева.

А вот массовое "рождение" матрешки произошло на крупнейшем в России игрушечном промысле в Сергиевом Посаде в 1904 году. В этом огромную роль сыграла учебная мастерская города.

Широкое признание деревянной куколки в России и за рубежом способствовало появлению центров матрешечного производства и в других городах.

За столетие производители традиционную форму наполнили новым содержанием. Матрешка не раз "поменялась в лице".