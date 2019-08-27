Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

День народной игрушки отпраздновали в Подмосковье 

Газета.Ru + ещё 1 57 минут назад
Фото: РИА Новости
В Подмосковье 24 августа отметили День народной игрушки. Впервые в регионе его учредили в 2018-м. Дату выбрали неслучайно — это день рождения Николая Бартрама — художника Московского губернского земства и создателя первого в России музея игрушки, сообщает телеканал "360".
Находится он в Сергиевом Посаде. Здесь хранятся народные игрушки в разных техниках и из разных материалов: дерева, стекла, керамики, фарфора.
Но главной игрушкой региона по праву остается Сергиево-Посадская матрешка. От способов ускорить производственный процесс современные мастерицы до сих пор отказываются.
Элина Берсенева из Кубинки — кукольных дел мастер с 11-летним стажем. За эти годы изготовила более 14 тысяч игрушек, которые разлетелись по всему миру — теперь они "живут" в 58 странах.
Мастерица — лауреат многих международных конкурсов декоративно-прикладного искусства, поэтому ее куклы — произведение "от кутюр". При этом каждая одета в фольклорный костюм и имеет свою историю.
"Царские дочки играли вот в такие куклы! Самое интересное, что конструкция "Тильда" — то, что в 20 веке в Швеции возникло, это у нас с 17 века известно", — говорит Элина Берсенева.
Куклы под названием "Царица" на Руси тоже были известны с 17-го века. Придворные мастерицы делали их для девиц Дома Романовых.
"Рукава достигали 3-х метров. Потому что когда девушку замуж провожали, она хлопала этими рукавами по столу, убивалась. И причитала, такие песни пела "Ой, батюшка, матушка, да куда ж вы меня отдаете? На чужу сторону, где зла свекровь". И считалось, что чем хуже она опишет свое будущее, тем в реальности будет оно лучше!" — рассказывает мастерица-кукольница Элина Берсенева.
А вот массовое "рождение" матрешки произошло на крупнейшем в России игрушечном промысле в Сергиевом Посаде в 1904 году. В этом огромную роль сыграла учебная мастерская города.
Широкое признание деревянной куколки в России и за рубежом способствовало появлению центров матрешечного производства и в других городах.
За столетие производители традиционную форму наполнили новым содержанием. Матрешка не раз "поменялась в лице".
Газета.Ru: последние новости
В "квалификационную яму" попадают 34 млн жителей России В Роструде огласили новую графу в резюме Назван единственный регион России, где не будет дефицита мужчин
Комментарии
Общество , Новости регионов , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Убийства и насилие: как погибали в «Иловайском котле»99
Санкции против «Северного потока-2» ударят по США57
«Преемница» Пугачевой рассказала об уговорах Крутого43
Юлиан экстренно госпитализирован3
Захарова раскритиковала G7131
Видео
13:03
Переиграть Россию: какое оружие разрабатывают в США
Оружие Армия
01:31
Россия расколола G7
В мире Африка
04:32
Меркель обратилась к Путину и Зеленскому
В мире Статьи
00:53
ЧП в Северодвинске: Россия объяснила взрыв
Армия Войска
01:50
Захарова раскритиковала G7
Политика
00:46
Со второй попытки: «Союз» пристыковался к МКС
Наука и техника
00:53
Выброс был: что происходит в Северодвинске
Общество Армия
01:47
«Путин гордый человек, зачем ему просить?»
Политика В мире
04:32
Анонсирована встреча Путина и Зеленского
Политика В мире
00:37
На Крымском мосту заметили военную технику
Армия Войска
Больше видео