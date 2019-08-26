Сына Елены Яковлевой покусала рептилия

«Характерный сильный отек уже спал, но атака была совершена больше из агрессии, а не самозащиты", — пояснил Шальных.

Он не исключил, что мог чем-то сам спровоцировать трионикса и призвал подписчиков быть внимательнее в болотистой местности.

«Не забывайте про плотную обувь и шесты для прощупывания глубины. Распространяйте эту информацию и мы сможем предотвратить множество несчастных случаев такого плана!» — уверен Денис Шальных.

Свою запись сын Елены Яковлевой сопроводил снимком раны и самой черепахи. При этом он не пояснил, обращался ли к врачам, и закрыл комментарии к записи.