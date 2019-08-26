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Родовое село Кадырова переименовано в Ахмат-Юрт 

ТАСС + ещё 2 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал документ о переименовании родового села первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова Центарой Курчалоевского района в Ахмат-Юрт. Об этом на своей странице в социальной сети "Вконтакте" сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Впервые с инициативой о переименовании села в Ахмат-Юрт выступили жители Центороя в конце мая на сельском сходе, идею поддержал совет депутатов села, а позже и парламент Чеченской Республики.
"Сегодня председатель правительства России Дмитрий Медведев сообщил мне очень радостную весть. Он подписал документ о переименовании моего родного села Центарой в Ахмат-Юрт! Решение вступило в силу", — написал Кадыров.
Он отметил, что это большое событие, свидетельствующее об уважительном отношении руководства страны к памяти Ахмат-Хаджи Кадырова.
"Мне очень приятно, что Дмитрий Анатольевич не оставил без должного внимания и реагирования мнение жителей Ахмат-Юрта и депутатов парламента Чеченской Республики, единогласно инициировавших присвоение Центарою имени Ахмата-Хаджи Абдулхамидовича. Премьер-министр России в нашей беседе еще раз вспомнил про день рождения первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова и открытие в городе Шали величественной мечети имени пророка Мухаммеда", — добавил он.
Ахмат-Хаджи Кадыров был назначен главой администрации республики в июне 2000 года указом президента РФ Владимира Путина. Девятого мая 2004 года Кадыров погиб в результате террористического акта на стадионе "Динамо" в Грозном во время празднования Дня Победы. Ему посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при возрождении Чеченской Республики и в борьбе с терроризмом.
Село Хоси-Юрт (Центарой) расположено по обоим берегам реки Мичик, в 12 км к северо-востоку от районного центра — Курчалой и в 52 км к юго-востоку от города Грозный. Население — около 9 тыс. человек.
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Комментарии
Общество , Другое , Дмитрий Медведев , Рамзан Кадыров , Владимир Путин , Правительство РФ , Чеченская Республика
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