Родовое село Кадырова переименовано в Ахмат-Юрт

Впервые с инициативой о переименовании села в Ахмат-Юрт выступили жители Центороя в конце мая на сельском сходе, идею поддержал совет депутатов села, а позже и парламент Чеченской Республики.

"Сегодня председатель правительства России Дмитрий Медведев сообщил мне очень радостную весть. Он подписал документ о переименовании моего родного села Центарой в Ахмат-Юрт! Решение вступило в силу", — написал Кадыров.

Он отметил, что это большое событие, свидетельствующее об уважительном отношении руководства страны к памяти Ахмат-Хаджи Кадырова.

"Мне очень приятно, что Дмитрий Анатольевич не оставил без должного внимания и реагирования мнение жителей Ахмат-Юрта и депутатов парламента Чеченской Республики, единогласно инициировавших присвоение Центарою имени Ахмата-Хаджи Абдулхамидовича. Премьер-министр России в нашей беседе еще раз вспомнил про день рождения первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова и открытие в городе Шали величественной мечети имени пророка Мухаммеда", — добавил он.

Ахмат-Хаджи Кадыров был назначен главой администрации республики в июне 2000 года указом президента РФ Владимира Путина . Девятого мая 2004 года Кадыров погиб в результате террористического акта на стадионе "Динамо" в Грозном во время празднования Дня Победы. Ему посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при возрождении Чеченской Республики и в борьбе с терроризмом.

Село Хоси-Юрт (Центарой) расположено по обоим берегам реки Мичик, в 12 км к северо-востоку от районного центра — Курчалой и в 52 км к юго-востоку от города Грозный. Население — около 9 тыс. человек.