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Петру Мамонову успешно сделали операцию 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Актёр и музыкант Пётр Мамонов, который был госпитализирован в Москве 24 августа из-за инфаркта миокарда, перенёс операцию, его состояние хорошее. Об этом рассказала супруга артиста Ольга Мамонова.
«Ему сделали операцию. Врачи говорят, что состояние стабильное, а я бы даже сказала, что хорошее. Разговаривала с ним, попросил привезти еду», — цитирует её ТАСС.
В субботу, 24 августа, Пётр Мамонов был доставлен в реанимацию с инфарктом.
26 августа Ольга Мамонова рассказала, что её супруга готовят к операции.
RT на русском: последние новости
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Общество , Ольга Мамонова , Петр Мамонов , ИТАР-ТАСС , Москва
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