Петру Мамонову успешно сделали операцию

«Ему сделали операцию. Врачи говорят, что состояние стабильное, а я бы даже сказала, что хорошее. Разговаривала с ним, попросил привезти еду», — цитирует её ТАСС.

В субботу, 24 августа, Пётр Мамонов был доставлен в реанимацию с инфарктом.

26 августа Ольга Мамонова рассказала, что её супруга готовят к операции.