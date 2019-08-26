Актёр и музыкант Пётр Мамонов, который был госпитализирован в Москве 24 августа из-за инфаркта миокарда, перенёс операцию, его состояние хорошее. Об этом рассказала супруга артиста Ольга Мамонова.
«Ему сделали операцию. Врачи говорят, что состояние стабильное, а я бы даже сказала, что хорошее. Разговаривала с ним, попросил привезти еду», — цитирует её ТАСС.
В субботу, 24 августа, Пётр Мамонов был доставлен в реанимацию с инфарктом.
26 августа Ольга Мамонова рассказала, что её супруга готовят к операции.