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«Его состояние резко ухудшилось»: Андрей Разин рассказал о здоровье Горбачева 

Teleprogramma.pro + ещё 2 59 минут назад
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин сообщил в Instagram о самочувствии первого президента СССР Михаила Горбачева. Ранее в сети появилась информация, что здоровье известного политика значительно ухудшилось, и последние месяцы он провел в больнице. Якобы 88-летний мужчина уже почти не ходит, организм истощен множеством болезней.
Разин рассказал, что созвонился с родственниками Михаила Сергеевича и те подтвердили, что его состояние резко ухудшилось, сейчас оно близко к критическому. Артист попросил всех уважать пожилого человека и не использовать данную ситуацию для упреков в его политической деятельности.
Напомним, несмотря на возраст и проблемы со здоровьем, в последние месяцы Михаил Горбачев продолжал активно трудиться, писал новую книгу, встречался с людьми, даже прокомментировал западный сериал «Чернобыль».
У политика хватает недругов. Многие уже почти 30 лет винят его в развале СССР, что не могло не сказаться на здоровье политика. Однако он не раз заявлял, что еще крепок, и идейные противники рано «хоронят» его.
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Общество , Видео , Михаил Горбачев , Андрей Разин
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