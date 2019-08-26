«Его состояние резко ухудшилось»: Андрей Разин рассказал о здоровье Горбачева

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин сообщил в Instagram о самочувствии первого президента СССР Михаила Горбачева . Ранее в сети появилась информация, что здоровье известного политика значительно ухудшилось, и последние месяцы он провел в больнице. Якобы 88-летний мужчина уже почти не ходит, организм истощен множеством болезней.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm) 26 Авг 2019 в 2:19 PDT Разин рассказал, что созвонился с родственниками Михаила Сергеевича и те подтвердили, что его состояние резко ухудшилось, сейчас оно близко к критическому. Артист попросил всех уважать пожилого человека и не использовать данную ситуацию для упреков в его политической деятельности.

Напомним, несмотря на возраст и проблемы со здоровьем, в последние месяцы Михаил Горбачев продолжал активно трудиться, писал новую книгу, встречался с людьми, даже прокомментировал западный сериал «Чернобыль».

У политика хватает недругов. Многие уже почти 30 лет винят его в развале СССР, что не могло не сказаться на здоровье политика. Однако он не раз заявлял, что еще крепок, и идейные противники рано «хоронят» его.