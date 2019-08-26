Мы знаем, когда вы умрете

«Присаживайтесь. Посмотрели мы ваши анализы», — доктор был как-то особенно учтив и предупредителен. — «Что я могу сказать? Жить вам осталось…» И далее, внимательно смотря вам в глаза, или, наоборот, отводя взгляд в сторону, называет цифру. Точную цифру.

К примеру, говорит, что в ближайшие 5-10 лет, если вам не упадет кирпич на голову, вас не зарежут в подъезде и вы не будете водить машину в пьяном виде, заведомо играя судьбой, вам ничего не грозит. Или наоборот — что в ближайшие 5-10 лет вы отправитесь в мир иной. С вероятностью 80%.

Анализ крови, определяющий наиболее вероятную продолжительность жизни человека, уже стал реальностью. Так следует из публикации результатов исследований, проведенных учеными из Института Макса Планка и Лейденского университета. В «подопытной группе» было 44 000 человек, разных возрастов, полов и уровня достатка. В отношении тех, кто умер за время изучения (а прошло 16 лет) точность прогноза (с горизонтом предсказания 5-10 лет) как раз составила 80%.

Анализы изначально делались по 226 параметрам, которые в конечном счете были сведены к 14 биомаркерам. Методика еще до конца не отработана и вряд ли уже завтра поступит даже в самые современные клиники. Пока авторы исследования обещают, что его результаты помогут более точно предсказывать куда более частные вещи. Такие как вероятность осложнений при операциях или, например, установление связи между развитием деменции и работоспособностью почек. Это поможет выработать более индивидуализированный подход к лечению разных заболеваний.

Есть и другие подобные исследования. Так, ученые из университета Эдинбурга утверждают, что с помощью генетического теста, стоимость которого в будущем не превысит 150 фунтов стерлингов, можно будет прикинуть продолжительность жизни человека чуть ли с момента рождения.

Представляете, уже в роддоме родителям говорят, что ваш мальчик-девочка проживет «примерно» до 18? Заплатите в кассу 150 фунтов, плиз.

Возможно, став реальностью уже при жизни нынешних поколений, подобные вещи, как и другие медико-биологические открытия ранее, могут поменять человеческую жизнь уже в обозримом будущем. Сам подход к ней. И это станет очередным моральным вызовом человечеству, ответ на который, как часто и бывает у людей, неоднозначен. И вовсе не обязательно, что общественное благо от этого прибудет. Может быть, его станет меньше. Во всяком случае, на всех опять не хватит. Когда люди верят в существование загробного мира, в переселение душ, реинкарнацию, им наверняка легче, — нет, «весь я не умру, но часть меня большая, от тлена убежав, по смерти станет жить…»

Но приговор по срокам «переезда» от врача, лаборанта по анализам — это то, с чем люди еще не сталкивались. Разве что приговоренные другими людьми к смерти. Эта штука не известная пока человеческому сознанию, человеческой культуре, философии и, чего уж там, политике.

Как начинает вести себя человек, который осведомлен, с вероятностью 80-90%, когда он уйдет в лучший мир? Станет ли он тотчас оглядываться назад, пытаясь подвести итог того, что успел сделать в этой жизни: посадил ли дерево, построил ли дом, вырастил ли детей? Или он превратится в эгоиста, чтобы «пожить в свое удовольствие», на всю катушку. И не оставить ничего и никому. Есть люди, которые заглянув за «тот самый» горизонт, но счастливо вернувшись обратно, кардинально меняют свою жизнь, стремясь ценить каждый день, каждый час и каждое мгновение. Но есть и те, которые, узнав про приближающийся конец, опускают руки, отказываются бороться. Тем самым они умирают раньше, чем предначертано им судьбой. И еще при этом начинают, бывает, ненавидеть тех, кто молод, здоров. Тех, кто остается.

Люди по природе своей довольно беспечные создания. Многие живут так, словно им отпущена вечность. Словно они — «на контракте», и «шагреневая кожа» в их распоряжении — ну просто необъятных размеров.

Они тратят себя и свое здоровье на то, о чем потом горько сожалеют и за что раскаиваются, смотря в пустые глазницы «старухе с косой», когда она уже пришла за ними. Если, конечно, вообще успевают об этом подумать.

Они забывают о том, что было точно сформулировано булгаковским персонажем, и персонаж этот был дьявол, а вовсе не ангел-хранитель, — человек смертен внезапно. И, соответственно, ведут себя люди кое-как.

Иногда они встают во главе государств, становятся важными политическими деятелями, принимают судьбоносные решения, влияющие на судьбы миллионов других людей. Иногда такие вершители судеб заботятся о своем следе в истории. А иногда руководствуются в большей степени низменными эмоциями и страхами, собственной паранойей, комплексами, опасениями потерять власть, став жертвой заговора. Таким не до следа в истории. Они цепляется за власть, которая и есть для них жизнь, любой ценой, даже если эта цена — гибель сотен, тысяч, а то и миллионов людей.

Каково быть, скажем, кровожадным диктатором, у которого по анализам выходит, что ему «пора» года через два? А если больше 10, то можно еще и послабления какие подданным выписать.

Человечество как совокупность людей — оно тоже самонадеянно и своим (на самом деле отсутствующим) «мировым» разумом вроде исходит из того, что будет существовать вечно. Поэтому — после нас хоть потоп. Поэтому мы будем потреблять и тратить здесь и сейчас, а когда загадим эту планету, то улетим куда-нибудь в космическую даль светлую, где все хорошо. Это подавляющее большинство отдельных индивидуумов — человечество — ни в моральном, ни в этическом плане не успевает адаптироваться к семимильным шагам технического и теперь еще медицинского прогресса. Поэтому многие его плоды используются либо для уничтожения себе подобных, либо для удовлетворения низменных потребностей представителей рода человеческого. Став жить дольше, многие люди, по сути, продолжают в моральном, духовном плане жить так же, как жили их предки, когда их жизнь была коротка. Или даже хуже.

В ХХ веке продолжительность жизни в развитых странах практически удвоилась. Но это не означает, что дольше живущие люди стали в два раза добродетельнее и мудрее.

А футуристы готовы строить новые светлые планы на будущее. Они прогнозируют, как уже через 10-20-30 лет технологии позволит заменять чуть ли не все человеческие органы, включая мозг. И это позволит сделать людей практически бессмертными. Во всяком случае, они якобы смогут жить до 120 лет совершенно спокойно. А то и дольше.

Ведь сказано же в Библии: «Ною было 500 лет», а возраст нескольких персонажей Ветхого завета превышает 900 лет. На них равнение?

И что делать с таким стареющим человечеством, каков должен быть пенсионный возраст, как трудоустраивать 70-80-летних? Амбициозные политики начали строить планы, как они могут править вечно. Ведь именно сильные мира сего смогут первыми претендовать на получение доступа к технологиям, продляющим жизнь на десятилетия.

По-новому заиграет вопрос о (не) сменяемости власти, а само понятие «правящая элита» обретет, прежде всего, медицинское значение. Люди разделятся на тех, кто получит доступ к таким технологиям, и тех, кто его будет лишен. Последние удовлетворятся тем жизненным циклом, что есть сейчас.

Ну, как, размечтались?

Ну так вот. В последние годы продолжительность жизни в самых развитых странах не только перестала расти, но даже сокращается.

Например, Америка тратит на здравоохранение на душу населения больше, чем какая-либо другая страна. В ХХ веке она сделала громадный скачок в росте продолжительности жизни. Однако в последние несколько лет она не только перестала расти, но и сделала шаг назад, сократившись с 78,7 до 78,6 лет. Колоссальный прогресс в лечении двух важнейших групп заболеваний-убийц, таких как рак и сердечно-сосудистые, не привели к резкому продлению человеческой жизни. В пользу ее сокращения растущую роль играют такие «недуги», как передозировка наркотиков, хронические заболевания печени и, наконец, суицид. Словно кто-то там наверху издевается над самоотверженной работой медиков: что с человечеством ни делай, оно все равно упорно ползет в направлении кладбища. Аналогичная тенденция — к незначительному сокращению средней продолжительности жизни — наблюдается и в Великобритании, что в большей степени связывают с сокращением расходов на государственную медицину.

Да и в общемировом масштабе оптимизм насчет «вечной жизни» как-то поугас. Как пишет авторитетный медицинский журнал The Lancet, судя по наметившимся тенденциям, до 2040 года средняя продолжительность жизни в мире вырастет лишь на жалкие 4,4 года, что несравнимо с прогрессом в ХХ веке. Благодаря улучшению качества воды и питания в целом, прививкам, антибиотикам и другим лекарствам, созданию систем здравоохранения и т.д. Эти ресурсы уже исчерпаны в развитых странах. Поэтому положительный среднемировой прирост будет осуществлен в основном за счет стран Третьего мира, тогда как примерно в половине стран будет наблюдаться сокращение продолжительности жизни. По такому сценарию, в тех же США продолжительность жизни составит 79,8 лет (почти как сегодня), зато в Сирии она вырастет с 68 до 78 лет, в Экваториальной Гвинее -с 65 до 75.

Мы в России, может, и достигнем среднеамериканского уровня, но вряд ли превзойдем его. Лишь в 59 странах из 200, включая Китай, средняя продолжительность жизни превысит 80 лет, и всего лишь в нескольких, включая Японию, Сингапур и Испанию, превысит 85.

Получается, что человечество достигло пределов своей естественной продолжительности жизни, ни до каких 120, тем более 150-500 лет она уже не вырастет?

Даже если медики научатся лечить любые формы рака и найдут лекарства от болезни Альцгеймера и СПИДа, то мать-природа наверняка найдет, как регулировать чрезвычайно разросшуюся и все более обременительную для планеты популяцию двуногих homo sapience.

Правда, такие прогнозы не учитывают возможности постановки на конвейер технологий замены вышедших из строя органов, а также вероятного прорыва в генной инженерии, который позволит осуществлять «текущий ремонт» человека на генетическом уровне. Впрочем, исходя из свойств человеческой натуры, легко предположить, что если эти технологии и появятся, то долгое время будут доступны лишь очень ограниченному кругу лиц. Для которых главный вопрос будет состоять в том, как прожить дольше. Тогда как он, видимо, должен состоять в том, как именно прожить столько, сколько отпущено.

Итак, вы приходите к доктору. Внимательно смотря вам в глаза или, наоборот, отводя взгляд в сторону, он говорит: «Мы посмотрели ваши анализы. Ну что я могу вам сказать…».

А вы на что рассчитывали?