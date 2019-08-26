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Названы явные признаки скорого увольнения 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Depositphotos
В Twitter стал вирусным хэштег #SignsYoureGettingFired (#Признаки того, что вас скоро уволят). Сотни пользователей публиковали посты на эту тему, среди которых было немало шуточных.
Некоторые обращали внимание на то, что внезапно назначенная встреча с HR-менеджером не сулит ничего хорошего.
«Когда твой коллега говорит, что у тебя встреча в 10 часов, и ты идешь в переговорную комнату, а там сотрудник HR с конвертом», —написал один из юзеров.
Часть пользователей советовали обращать внимание на поведение других работников.
«Когда все коллеги мало с тобой разговаривают и почти на тебя не смотрят», — предположил AlanEtrash. «Когда приходишь на работу, а на каждой твоей вещи уже стикер с именами коллег, которые разделили между собой твои принадлежности», — добавил юзер WhalterWhite.
Дилан Тобэк (Dylan Toback) отметил, что когда начальник просит сотрудника передать свои знания и умения другому сотруднику, это также подозрительно. По словам Iainr1Cairns, если в холодильнике есть прощальный торт с именем работника на нем, тому стоит начинать волноваться.
Lemon Tart написал, что человеку лучше насторожиться, если его имени нет в календаре дней рождения на следующий год. Dude of the Jay рассказал, что перед увольнением получил смену, которую хотел два года до этого.
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