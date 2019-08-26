Назван единственный регион России, где не будет дефицита мужчин

Чукотка является единственным российским регионом, где в долгосрочной перспективе мужчин по-прежнему будет больше, чем женщин, передает РИА "Новости".

Об этом говорится в прогнозе Росстата до 2036 года.

Отмечается, что в остальных регионах будет сохраняться перевес в сторону женщин.

По мнению экспертов, такая ситуация объясняется более высокими рисками смертности мужчин.

По данным ведомства, в текущем году на 1 тысячу мужчин приходится 1154 женщины. Такая пропорция характерна для всех регионов России, за исключением Чукотки, где ситуация обратная — на 1 тысячу мужчин сейчас приходится 956 женщин.