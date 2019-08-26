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Назван единственный регион России, где не будет дефицита мужчин 

Газета.Ru 55 минут назад
Фото: Depositphotos
Чукотка является единственным российским регионом, где в долгосрочной перспективе мужчин по-прежнему будет больше, чем женщин, передает РИА "Новости".
Об этом говорится в прогнозе Росстата до 2036 года.
Отмечается, что в остальных регионах будет сохраняться перевес в сторону женщин.
По мнению экспертов, такая ситуация объясняется более высокими рисками смертности мужчин.
По данным ведомства, в текущем году на 1 тысячу мужчин приходится 1154 женщины. Такая пропорция характерна для всех регионов России, за исключением Чукотки, где ситуация обратная — на 1 тысячу мужчин сейчас приходится 956 женщин.
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Общество , Социология , Росстат , РИА Новости
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