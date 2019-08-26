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В России могут ввести схему дистанционного обжалования установления инвалидности 

ТК «Звезда» + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Минтруде считают, что подобная система будет особенно актуально для людей, которые живут далеко от Москвы.
Заместитель министра труда и соцзащиты РФ Григорий Лекарев сообщил, что Минтруд разрабатывает схему, которая позволила бы дистанционно обжаловать решение медико-социальной экспертизы (МСЭ) по установлению инвалидности.
«Мы хотим разработать такую систему, которая бы позволяла принимать решения по обжалованию МСЭ дистанционно, с использованием информационных технологий», — пояснил замминистра.
Лекарев также добавил, что вопрос о дистанционном обжаловании решения главного бюро МСЭ будет особенно актуален для людей, которые далеко живут от Москвы и не могут лично подъехать в федеральное бюро.
Замминистра отметил, что этот проект — задача для министерства на перспективу, и пока точный срок внедрения дистанционного обжалования решения МСЭ пока неизвестен. Но Лекарев уточнил, что эта услуга должна быть доступна любому гражданину, проживающему в любой точке России.
«Фактически будет выстроен диалог между главным бюро, в котором будет организован прием гражданина, и федеральным бюро» — приводит слова замминистра РИА Новости.
Ранее стало известно, что правительство РФ приняло постановление, упрощающее процедуру получения инвалидности. Нововведение предусматривает, что теперь все необходимые документы будут передаваться от учреждений МСЭ в больницы в электронном виде без участия гражданина. Предполагается, что подобные меры позволят существенно сократить время принятия решения по установлению инвалидности.
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Общество , Социология , Григорий Лекарев , Минтруд , Правительство РФ , РИА Новости , Москва
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