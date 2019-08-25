Патриарх Кирилл рассказал, для чего нужно подставлять другую щеку после удара

Предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл объяснил, как правильно трактовать цитату из Евангелие о том, если ударили в правую щеку, нужно подставить левую. По мнению патриарха, эти слова не означают полный пацифизм.

Патриарх Московский и всея Руси рассказал, что на зло необходимо отвечать добром, иначе от зла не получится избавиться, передаёт РИА Новости. При этом уступать злу тоже не нужно.