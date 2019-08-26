Уличного художника Покраса Лампаса приравняли к сатанистам

Глава секты царебожников отец Сергей (Романов) резко осудил уличного художника Покраса Лампаса, нарисовавшего «Супрематический крест» Малевича в Екатеринбурге , приравняв его к сатанистам. Соответствующее заявление священнослужителя прозвучало во время проповеди, запись которой опубликована на YouTube.

В частности, схиигумен счел это надругательством над верой, исполненным поборниками Сатаны. По его словам, крест будут ежедневно топтать прохожие, поскольку пешеходная дорожка проходит прямо по его горизонтальной перекладине. «Какие же сатанинские силы финансируют подобные богоборческие акты?» — поинтересовался он.

Отец Сергей отметил, что такого «кощунственного глумления над крестом в современной России не было». Священник также предрек, что на месте рисунка будут происходить аварии с жертвами. «Даже не сомневайтесь», — резюмировал глава секты царебожников.

19 июля стало известно, что коммунальные службы Екатеринбурга начали укладывать асфальт поверх арт-объекта «Супрематический крест» российского художника-каллиграфа Покраса Лампаса. Появление произведения искусства было согласовано с муниципальными властями. Крест занимает 6686 квадратных метров площади. Художник создавал его при помощи волонтеров. После публикаций в СМИ городская администрация приказала остановить укладку. Лампас пообещал лично восстановить свое творение.

Против восстановления объекта выступили православные активисты и устроили одиночные пикеты. В адрес художника начали поступать угрозы, и он отложил поездку в Екатеринбург для восстановления «Супрематического креста».