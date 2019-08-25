Уволен росгвардеец, отказавшийся спасать человека из-за обеда

В Ульяновске по результатам проверки уволили росгвардейца, который не отреагировал на просьбу женщины о помощи. Его коллега и непосредственный начальник привлечены к дисциплинарной ответственности, передает ТАСС.

Поводом для проверки стало видео в сети. Пользователи быстро распространили ролик, в котором видно, как женщина просит помочь таксисту, которому угрожает пьяный клиент буквально в десяти метрах от места съемки. Однако один росгвардеец спокойно сидит в служебной машине, второй покупает шаурму. На женщину они внимания не обращают, потому что у них обед.