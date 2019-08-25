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Уволен росгвардеец, отказавшийся спасать человека из-за обеда 

Вести.Ru + ещё 3 43 минуты назад
Фото: globallookpress.com
В Ульяновске по результатам проверки уволили росгвардейца, который не отреагировал на просьбу женщины о помощи. Его коллега и непосредственный начальник привлечены к дисциплинарной ответственности, передает ТАСС.
Росгвардия отреагировала на отказ сотрудников помочь пострадавшему из-за шаурмы
Поводом для проверки стало видео в сети. Пользователи быстро распространили ролик, в котором видно, как женщина просит помочь таксисту, которому угрожает пьяный клиент буквально в десяти метрах от места съемки. Однако один росгвардеец спокойно сидит в служебной машине, второй покупает шаурму. На женщину они внимания не обращают, потому что у них обед.
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