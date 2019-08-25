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Коллекторы отреагировали на обстрел россиянина и его 9-летней дочери 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев потребовал провести публичное расследование и раскрыть имена тех, кто напал на задолжавшего банку мужчину и его дочь с пневматическим пистолетом. Об этом сообщает «Говорит Москва».
Мехтиев утверждает, что ассоциация коллекторов провела собственное расследование, по результатам которого выяснилось, что нападавшие не являются членами их организации. По его словам, две трети крупных коллекторсских агентств не имеют выездных коллекторов.
Также Мехтиев считает, что коллекторы должны нести публичную ответственность за содеянное.
Мехтиев напомнил в беседе с изданием об информации в новостях, что коллекторы представились сотрудниками банка перед нападением. Он призвал СМИ оглашать название банка, как только оно станет известно, чтобы все знали о мерах, которые использует организация.
Ранее сообщалось, что в пятницу вечером, 23 августа, мужчина шел домой с 9-летней дочерью и подвергся нападению. Двое мужчин представились сотрудниками банка и начали угрожать задолжавшему денег мужчине, а потом обстреляли из пневматического пистолета его и ребенка.
По данному факту правоохранительными органами проводится проверка.
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Общество , Эльман Мехтиев , МВД
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