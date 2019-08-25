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В России отмечают День шахтёра 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: PIXABAY.COM
В 1935 году советский шахтёр Алексей Стаханов установил свой знаменитый рекорд, в 14 раз перевыполнив норму по добыче угля. Этот человек стал образцом для многих других шахтёров, а стахановцами стали называться участники особого движения, стремящегося повысить объём добываемых ресурсов.
В ночь с 30 на 31 августа Алексей Стаханов с отбойным молотком начал рубить угольные пласты, работа была сделана за 5 часов 45 минут. Подсчитав результат, начальник участка и парторг были шокированы — Стаханов нарубил 102 тонны угля, выполнив 14 норм. За менее чем шесть часов работы ему удалось заработать 220 рублей.
Официально день шахтёра был учреждён в СССР 10 сентября 1947 года, эта дата была приурочена к рекорду Стаханова. Впервые этот праздник отметили 29 августа 1948 года. После развала Советского Союза во многих союзных республиках эта традиция сохранилась. Праздник по-прежнему отмечают в России, Казахстане, Беларуси, Украине, Узбекистане и Эстонии в последнее воскресенье августа.
Для угольно-добывающих городов и районов России — Инта, Караганда, Кемерово, Новокузнецк — День шахтера является важнейшим праздником и широко отмечается концертами под открытым небом и народными гуляньями. Основной замысел праздника — почтить труд работников горной промышленности и показать их вклад в экономику страны.
Кстати, в России профессия шахтёра всё ещё считается мужской. В существующем сегодня перечне работ, на которых ограничивается женский труд, женщинам запрещается работать на подземных и горных работах. Всего список, утвержденный в 2000 году, включает в себя 456 специальностей, запрещённых для женщин.
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