В РПЦ высказались о проклятиях священника в адрес «Победы»

РПЦ усомнились, что уральский священник мог проклясть авиакомпанию «Победа» и решили проверить подлинность его страницы в Facebook. Об этом сообщает «URA.RU» со ссылкой на Вахтанга Кипашидзе, замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.

Кипашидзе отметил, что Русская православная церковь (РПЦ) не приветствует речевые обороты, использованные екатеринбургским игуменом Вениамином (Виталием Райниковым).

«Нам неизвестно, чтобы наши священники использовали такую лексику», — заявил он.

По словам Кипашидзе, необходимо проверить, принадлежит ли страница, на которой было опубликовано проклятье, игумену Вениамину.

Ранее сообщалось, что уральский игумен увидел в соцсетях ролик с пассажиркой «Победы» и проклял авиакомпанию, назвав ее «компанией садистов» в своем аккаунте в Facebook

«Победа, компания садистов, будьте вы прокляты», — написал отец Вениамин.