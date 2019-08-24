В РПЦ высказались о проклятиях священника в адрес «Победы» 

В РПЦ усомнились, что уральский священник мог проклясть авиакомпанию «Победа» и решили проверить подлинность его страницы в Facebook. Об этом сообщает «URA.RU» со ссылкой на Вахтанга Кипашидзе, замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.
Кипашидзе отметил, что Русская православная церковь (РПЦ) не приветствует речевые обороты, использованные екатеринбургским игуменом Вениамином (Виталием Райниковым).
«Нам неизвестно, чтобы наши священники использовали такую лексику», — заявил он.
По словам Кипашидзе, необходимо проверить, принадлежит ли страница, на которой было опубликовано проклятье, игумену Вениамину.
Ранее сообщалось, что уральский игумен увидел в соцсетях ролик с пассажиркой «Победы» и проклял авиакомпанию, назвав ее «компанией садистов» в своем аккаунте в Facebook
«Победа, компания садистов, будьте вы прокляты», — написал отец Вениамин.
Инцидент с пассажиркой авиакомпании «Победа» произошел 21 августа во Внуково. На борт самолета не пустили женщину, которая должна была лететь в Чебоксары на похороны родственника. Женщина плакала и умоляла пустить ее в самолет, но осталась в аэропорту из-за превышения габаритов ручной клади. Очевидцы выложили видео с расстроенной пассажиркой в интернет.